Episódio final de ‘Sense8’ tem data marcada pela Netflix para ir ao ar

O cancelamento de “Sense8″, em junho de 2017, pegou muita gente de surpresa. Depois de apenas duas temporadas a série da Netflix, que tinha um número considerável de fãs no Brasil, foi encerrada. A comoção nas redes sociais foi tamanha que a solução que a gigante do streaming encontrou para deixar os fãs satisfeitos foi prometer um episódio final. Afinal de contas, a audiência quer saber como a história termina!

sense8 foi cancelada e agora vou passar o resto da vida me perguntando oq aconteceu com o wolfgang pic.twitter.com/ydTdpTb7Zu — raphael supremo 💧 (@evanpeterizei) June 1, 2017

Pois bem, está chegando a hora de saber o fim da história. Com um pôster escrito “Juntos até o fim”, a Netflix anunciou que o episódio final de “Sense8” será disponibilizado na plataforma no dia 8 de junho, quase um mês depois do cancelamento.

Os fãs comemoraram, mas tem gente que até hoje não perdoou a Netflix pelo cancelamento…

ESSE MOMENTO É NOSSOS SENSATES AMÉM VEM SENSE8 VEM CLUSTER AAAAAAAAAAA pic.twitter.com/AoSsT8rvcE — duda loves sense8 (@sensatedx) April 24, 2018

NUNCA VOU TE PERDOAR PELO CANCELAMENTO — dean💧 (@castieIsz) April 24, 2018

Contando os dias!