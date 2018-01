Episódios especiais vão unir “How To Get Away” e “Scandal”

Shonda Rhimes é destruidora mesmo e finalmente vai realizar o sonho de vários fãs: unir “How To Get Away With Murder” com “Scandal” em episódios especiais. Em inglês isso é chamado de crossover e os episódios prometem ser babadeiros. Tem como não ser, com Annalise Keating e Olivia Pope juntas?

A primeira imagem desse encontro foi divulgada nessa quarta-feira (24) pela Entertainmente Weekly, mas ainda não há muitos detalhes sobre como ele vai acontecer. A suspeita é de que o mote seja um processo que Annalise vai mover contra o estado da Pensilvânia.

O crossover vai render dois episódios, um em “HTGAWM” e outro em “Scandal”, e ambos vão ao ar no mesmo dia. A data, porém, não foi revelada ainda.