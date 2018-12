Você sabia que o Natal é a melhor época para histórias de fantasmas? Pois é isso que aprendemos com o trailer do especial de Natal de “O Mundo Sombrio de Sabrina“, episódio extra da série da Netflix que estreou no fim de outubro na Netflix e fez tanto sucesso que já garantiu a segunda temporada.

Com estreia marcada para 14 de dezembro, o episódio reúne praticamente todo o elenco da série em torno do solstício de inverno, a noite mais longa do ano e que é celebrada pela Igreja da Noite. Como acontece com bastante frequência nessa época de festas, a família de Sabrina está preparada para receber convidados – mesmo alguns sendo indesejados.

Programão para o fim do ano, hein, bruxinhas?