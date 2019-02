A Globo tinha um plano em mente quando colocou pessoas de pensamentos opostos na casa do BBB19, e esse plano se chama “barraco”. Discussões entre pessoas movimentam o reality e geram repercussão nas redes sociais, então parecia uma boa ideia colocar dois grupos com visões de mundo bem distintas. Infelizmente, nem a Globo poderia imaginar que confinou na casa um grupo sem qualquer disposição para brigas.

A rivalidade entre o grupo da Gaiola e do VillaMix só existe nas redes sociais por parte dos torcedores, porque dentro da casa a convivência entre os diferentes é pacífica até demais. O pessoal mais “cabeça” do reality, inclusive, tem uma aversão a conflitos, a ponto de jogar baldes de água fria para apagar qualquer foco de incêndio no parquinho.

No programa exibido nessa última segunda-feira (25), Elana e Isabella trocaram farpas durante o jogo da discórdia, com um princípio de treta. Assim que o programa acabou, o banho de água fria veio por parte de Rodrigo, que aconselhou Elana a ser racional. Pronto, acabou a diversão do reality, Elana até contou essa madrugada que, da parte dela, “não vai ter mais treta”.

Não foi a primeira vez. Em diversas outras situações que os ânimos ficaram um pouco mais exaltados, um esquadrão de sensatez apareceu para esfriar a cabeça dos envolvidos. Por um lado isso é um bom exemplo de civilidade na vida real, mas num reality show acaba deixando tudo um pouco desanimado demais. Assim como numa novela, um programa desses necessita de conflitos para gerar interesse.

E, se depender da vontade do público, nessa terça-feira teremos a eliminação de mais um barraco em potencial. Todas as prévias do paredão indicam que Isabella tem grandes chances de ser eliminada do BBB19. Vitória do esquadrão anti-treta no programa.