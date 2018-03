Rita Moreno repetiu o look que usou no tapete vermelho de 1962

A atriz veterana Rita Moreno, de 86 anos, compareceu ao tapete vermelho do Oscar 2018 com um look repetido. O impressionante é que não se trata de um look qualquer, mas sim do vestido que ela usou quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1962, pelo filme “Amor, Sublime Amor”.

Uma das poucas artistas que já ganhou o EGOT – Emmy, Grammy, Oscar e Tony – Rita vai subir ao palco do Dolby Theater para apresentar um dos prêmios da noite, e já havia anunciado que teria uma surpresa no look assim que foi listada como uma das apresentadoras.

Wait till you see what I'm wearing!!! https://t.co/X9oem3aPdO — Rita Moreno (@TheRitaMoreno) February 27, 2018

“Aguardem até ver o que eu vou vestir!”

Com pequenas adaptações, é sim o mesmo vestido. Adoramos a (auto) homenagem da Rita Moreno, que atualmente brilha na série “One Day at a Time”, na Netflix. Já assistiu?