Essa foi a mais difícil prova do ‘MasterChef Brasil’ até hoje

No ‘MasterChef Brasil‘, em todo programa, vemos Ana Paula Padrão sempre ressaltando como cada desafio do reality é o mais difícil de todas as temporadas até o momento, e nós que assistimos em casa achamos que é tudo meio igual. Porém, o programa exibido nesse último domingo (9) pode facilmente ser considerado o mais complicado já realizado na temporada de amadores. E, acredite, eles foram melhor do que o imaginado.

A prova consistia em repetir um jantar romântico feito por Erick Jacquin. Até aí tudo bem… o problema é que o tal jantar do chef francês era composto por vários pratos e cremes diferentes, inclusive com a presença de um bolo complicado com uma crosta decorada de caramelo na parte de cima.

Prova de eliminação de hoje criada pelo chef @erickjacquin: cheia de amor… mas muito difícil! 😱#MasterChefBR pic.twitter.com/TRmLE0fKN5 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) June 9, 2019

Para evitar que os competidores caíssem duros, Jacquin ensinou como se fazia tudo num ritmo acelerado, como a gente vendo tutorial de receita no YouTube com velocidade 2x.

A prova envolvia vários passos, e foi algo tenso de se assistir. Algumas pessoas, como Ecatherine, até conseguiram realizar de forma decente todas as etapas, mas para boa parte da cozinha as duas horas de prova foram o verdadeiro caos. Haila, em especial, estava bem instável nesse episódio, afinal no anterior ela havia visto a eliminação de seu amigo Helton.

Em um momento de choro enquanto cozinhava, Paola Carosella deu uma bronca na participante, que não só passou a se concentrar melhor como também foi um dos melhores pratos do dia, ficando atrás só da Ecatherine.

Na prova de eliminação de hoje, Ecatharine venceu o desafio de reproduzir técnicas ensinadas pelo chef @erickjacquin num jantar romântico muito especial! ❤ #MasterChefBR pic.twitter.com/sHJaD8bSL2 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) June 10, 2019

Os dois piores da noite foram Janaína e André, mas o aspirante a cozinheiro teve muito mais falhas. Além de colocar uma proporção grande demais de comida no prato, ele errou no preparo do salmão, do molho e ainda fez uma construção bem bizarra de seu bolo, já que o caramelo não deu certo.

Ao sair do programa, André contou que aquela foi uma oportunidade única, principalmente por ver uma aula tão de perto como a dada por Jacquin naquele dia… mas o participante não vai ficar tão longe assim do reality: o próximo episódio do ‘MasterChef Brasil’ será a esperada repescagem. Quem será que volta?