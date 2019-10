Essa série ultrapassou ‘Friends’ e agora é a mais assistida da Netflix

OH MY GOD! ‘Friends’ segue sendo a série queridinha de muitos, não há como negar. Só que, segundo foi divulgado em uma conferência de tecnologia organizada pelo The Wall Street Journal, ela já não ocupa o posto de mais assistida na Netflix.

Agora, a líder do ranking global é série ‘The Office’, da NBC. A informação foi dada pelo Estrategista de Mídia da Netflix, Scott Lazerson, que divulgou a lista das dez séries mais assistidas do momento.

Assim como a a produção a respeito dos seis amigos de Nova York, ‘The Office’ também é um sitcom. A série mostra o dia a dia dos funcionários de uma empresa fornecedora de papel, na Pensilvânia. Se você é um usuário assíduo do mundo virtual, provavelmente já se deparou com gifs populares de ‘The Office’. Duvida? Dá uma olhada:

Na divulgação de que a série é a mais assistida na plataforma de streaming, percebe-se que ela ultrapassa e MUITO os números de ‘Friends’. ‘The Office’, exibida de 2005 a 2013, contabiliza 52,98 bilhões de minutos assistidos, enquanto que ‘Friends’ soma 32.6 bilhões, ficando em segundo no lugar no TOP 10.

Vale lembrar que, no Brasil, ‘The Office’ não está disponível na Netflix, mas pode ser assistida por quem assina a Amazon Prime Video.

Veja o ranking completo das séries mais assistidas na Netflix:

1º lugar – The Office

2º lugar – Friends

3º lugar – Grey’s Anatomy

4º lugar – NCIS

5º lugar – Criminal Minds

6º lugar – Shameless

7º lugar – Orange is the New Black

8º lugar – Supernatural

9º lugar – Parks and Recreation

10º lugar – Ozark