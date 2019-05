Essa teoria sobre a morte da Arya está deixando todo mundo intrigado

O último episódio de “Game of Thrones” se aproxima e promete trazer reviravoltas. Os rumos da série estão decepcionando boa parte dos fãs, mas é lógico que todo mundo está ansioso para ver o desfecho da trama.

E é justo dizer que uma personagem em especial deve ganhar considerável destaque no episódio derradeiro: Arya Stark. Isso porque vimos uma longa sequência protagonizada por ela no domingo passado – a garota conseguiu, com muita sorte, escapar dos escombros de Porto Real e ainda achou um cavalo para chamar de seu em meio ao caos.

E é por isso que uma teoria sobre Arya está dando o que falar na internet: há quem acredite que ela está morta! A chave para essa suspeita é o cavalo branco que a personagem encontra.

Entenda a teoria

Na primeira metade do episódio vimos imagens em que o comandante da Golden Company – o exército de mercenários – e seu cavalo branco ganham destaque. Até mesmo o momento em que o cavalo cai no chão durante a batalha recebe uma atenção especial. E, ao que tudo indica, aquele cavalo morreu.

–

Depois, Arya encontra justamente um cavalo branco no final do episódio. Antes disso, vemos a garota Stark escapando por pouco da morte, machucada e totalmente coberta de cinzas. O encontro entre ela e o cavalo é totalmente poético e não há mais ninguém vivo em torno deles.

Segundo a teoria, tanto Arya quanto o cavalo também estão mortos. E mais: muitos fãs acreditam que vai rolar alguma reviravolta envolvendo o Senhor da Luz, por conta da profecia de Melisandre e do fato de que foi Beric Dondarrion – o homem ressuscitado diversas vezes pela Luz – quem salvou Arya na Batalha de Winterfell, cumprindo assim sua missão na Terra. Ou seja: Arya está ligada ao Senhor da Luz, por mais que não tenha devoção a ele.

Será que ela será ressuscitada, caso tenha morrido? Existe essa suspeita.

De fato, o destaque ao cavalo branco do comandante salta aos olhos e faz todo o sentido pensar que isso não foi em vão. Mas “Game of Thrones” nunca mostrou personagens mortos agindo em cena como se estivessem vivos – afinal, os mortos-vivos e os Caminhantes Brancos não têm o aspecto de pessoas “normais”. Ou seja: com base no que já foi mostrado ao longo de oito temporadas, tal reviravolta não seria muito coerente.

Mesmo assim, uma coisa é certa: o roteiro da série está bem empobrecido nessa reta final e a gente já não duvida de mais nada.