Essas são as atrizes mais bem pagas da TV atualmente

Nessa terça-feira (26), a revista Forbes divulgou a lista das dez atrizes mais bem pagas da TV atualmente. E as intérpretes de algumas das nossas séries favoritas estão lá, é claro!

Ellen Pompeo, de “Grey’s Anatomy”, está em terceiro lugar, empatada com Mindy Kaling, de “The Mindy Project”. Cada uma delas faturou 13 milhões de dólares entre junho de 2016 e julho de 2016 – e estão logo atrás de Kaley Cuoco, de “The Big Bang Theory”, que lucrou 26 milhões.

Atrizes que a gente adora, como Robin Wright (“House of Cards”) e Priyanka Chopra (“Quantico”) também entraram para o ranking, mas adivinha quem está no topo da lista? Ela mesma: Sofia Vergara.

A estrela de “Modern Family” ganhou nada menos do que 41,5 milhões de dólares em 12 meses e é a atriz mais bem paga da TV pelo sexto ano consecutivo. Tem como ser mais poderosa?

Vale lembrar que essas cifras milionárias são a soma do salário das atrizes junto com outras fontes de renda, como a venda de produtos licenciados e contratos publicitários. Confira a lista completa:

1. Sofia Vergara (“Modern Family”) – US$ 41,5 milhões

2. Kaley Cuoco (“The Big Bang Theory”) – US$ 26 milhões

3 e 4. Ellen Pompeo (“Grey’s Anatomy”) e Mindy Kaling (“The Mindy Project”) – empatadas com US$ 13 milhões

5. Mariska Hargitay (Law & Order”) – US$12,5 milhões

6. Julie Bowen (“Modern Family”) – US$ 12 milhões

7. Kerry Washington (“Scandal”) – US$ 11 milhões

8. Priyanka Chopra (“Quantico”) – US$ 10 milhões

9. Robin Wright (“House of Cards”) – US$ 9 milhões

10. Pauley Perrette (“NCIS”) – US$ 8,5 milhões