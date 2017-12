Esse novo filme original da Netflix é de tirar o sono

Parece que a Netflix realmente tomou gosto pelos thrillers e o trailer do mais novo filme original do catálogo, “Vende-se Essa Casa” (Opening House, em inglês), é de arrepiar. Ele cumpre muito bem a função de só mostrar cenas que deixam o público com a pulga atrás da orelha, querendo saber respostas para o mistério da trama.

No filme, um adolescente e sua mãe vão passar um tempo numa casa à venda, numa cidadezinha pequena e muito fria. Lá, eles conhecem pessoas com um ar sombrio – incluindo uma senhora que sabe sobre a morte trágica do pai do garoto. Com o tempo, ele e a mãe começam a perceber acontecimentos estranhos na casa.

“Vende-se Essa Casa” estreia no dia 19 de janeiro e tem Dylan Minnette, de “13 Reasons Why”, como protagonista. Quem aí também ficou com vontade de assistir?