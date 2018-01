Desde que “Friends” terminou, em 2004, volta e meia surgem boatos de que Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler vão se reunir novamente. Esse é um dos comebacks mais sonhados de todos os tempos, então não é difícil entender por que um trailer feito pelo canal Smasher está gerando tanta comoção.

O vídeo mostra como poderia ser um filme mostrando a vida dos amigos hoje em dia. A ideia não é a mais original do mundo, mas o trailer foi tão bem feito que muita gente acreditou que ele era real. Na verdade, o pessoal do Smasher reuniu um monde de cenas de seriados recentes dos atores – como “Cougar Town” e “Episodes” – e editou as imagens de uma maneira muito bem feita.

Mesmo sabendo que é tudo de mentirinha, é impossível não se emocionar. No trailer do ~filme~, Chandler e Monica estão separados ( ), Joey ganha um Globo de Ouro e Rachel já é mãe de pelo menos dois filhos. Olha só que coisa mais maravilhosa: