Esse vídeo incrível mostra JLo dançando diversas coreografias históricas

Jennifer Lopez se uniu a Jimmy Fallon para um desafio maravilhoso: contar um pouco da história dos videoclipes através de diversas coreografias que marcaram época. E eles tiveram que dançar todas elas em um vídeo SEM CORTES, o que tornou a missão muito mais difícil.

Com direito a peruca, água na cara e até esteiras elétricas, os dois mandaram bem demais. “Single Ladies”, da Beyoncé, “Bad Romance” da Lady Gaga, e “Bye Bye Bye”, do ‘NSYNC, são algumas das músicas que compõem o vídeo. Nostalgia pura!

E a JLo está com tudo essa semana. Isso porque o mais novo filme dela, “As Golpistas”, foi muito elogiado no Festival de Toronto no último sábado (7).

No Rotten Tomatoes, site que reúne os reviews da crítica especializada para “medir a temperatura” dos filmes, a aprovação é de 95%. O longa vem sendo comparado a obras de Martin Scorcese e há críticos apontando que Jennifer pode figurar na lista de indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. Uau!

Inspirado em fatos reais, “As Golpistas” conta a história de um grupo de strippers que resolve armar um plano contra seus clientes mais poderosos, que são figurões de Wall Street. E, além de JLo, o elenco conta com outras mulheres muito maravilhosas: Constance Wu (protagonista de “Podres de Ricos”), Lili Reinhart (a Beth, de “Riverdale”), Madeline Brewer (a Janine, de “The Handmaid’s Tale”), Julia Stiles (do clássico “Dez Coisas Que Eu Odeio em Você”), Keke Palmer (a Zayday, de Scream Queens), além das cantoras Cardi B e Lizzo.

O filme estreia na próxima sexta-feira (13), nos Estados Unidos, mas só vai chegar por aqui no dia 5 de dezembro.