Você quer um possível casal inesperado na casa do ‘BBB18‘? Pois nos últimos dias tem rolado uma aproximação bem curiosa entre Kaysar e Ana Paula às vésperas do paredão da garota.

O sírio viciado em goiabada se aproximou de vez da bruxinha após o episódio em que ela tentou atraí-lo para seu plano de todo mundo votar em Mahmoud. Ela não conseguiu o que desejava, mas depois disso Kaysar começou a ficar próximo de Ana Paula e prometendo defendê-la.

Após o último Jogo da Discórdia (que rendeu uma discussão acalorada na casa por mais de SETE horas), o sírio foi deitar com Ana Paula e mandou pequenos xavecos para a sister. Quando ela perguntou se ele não estava com frio, o rapaz logo emendou que “Ana Paula é uma mulher quente”.

Em outro momento, Kaysar inclusive perguntou se a emparedada estava aberta a relacionamentos na casa. Ao ouvir que ela queria nada, o brother respondeu “Sem compromisso, legal. Sem boy, legal. Sem beijo, legal. Sem nada”, meio decepcionado. Depois disso, Ana Paula reiterou que deseja Kaysar como aliado do seu grupo.

Os dois dormiram juntos no chão do Bangalô do Líder.