Estamos chocadas com essa garota de 13 anos no “America’s Got Talent”

Se você não acredita em reencarnação, com certeza é porque ainda não ouviu Courtney Hadwin cantando. A menina de 13 anos participou do programa de talentos norte-americano “America’s Got Talent” e impressionou toda a platéia e jurados quando começou a cantar, foi tão impressionante que não tinha como não comparar a menina com a grande cantora Janis Joplin.

Claramente a menina estava muito nervosa na hora de subir ao palco e o pai dela explicou o motivo: ela é muito tímida e tem dificuldade de se comunicar com as pessoas e que ela se comunica melhor quando canta.

No início, Courtney estava mesmo envergonhada e apenas deu um pequeno aceno para a música começar, mas, assim que ela começou a cantar “Hard to Handle”, do Otis Redding, simplesmente arrasou. Ela tomou conta do palco tanto com o seu poder vocal quanto com a sua presença de palco. Tanto que o jurado Howie Mandel não conseguiu se conter e apertou o botão dourado para levar a menina direto para a final.

Sem contar que ele também a comparou com grandes nomes do rock clássico como Janis Joplin e Mick Jagger.

Olha só a apresentação de Courtney!