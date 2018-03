Quando soubemos que a segunda parte de “A Casa de Papel” estava prestes a chegar na Netflix a gente vibrou mais do que o Galvão no tetra. Nem precisamos esperar um ano inteiro, que sonho!

Para quem não sabe, os novos episódios entram no catálogo no dia 6 de abril, também conhecido como sexta-feira da semana que vem. E vai ser babado, como mostra o trailer lançado hoje no canal brasileiro da Netflix no YouTube.

Nele vemos uma reviravolta bem tensa: o Professor será preso! Sente o drama: