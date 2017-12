Estas são as séries canceladas e renovadas na Netflix para 2018

A Netflix , não é apenas conhecida por ter um catálogo maravilhoso de filmes e séries, mas, também, por trazer produções originais e adaptações adoradas por fãs.

E, infelizmente, não é sempre que essas obras caem no gosto do público. O resultado disso? Sim, cancelamentos. E eles aconteceram com uma certa frequência em 2017 – e isso, claro, gerou muita polêmica, principalmente quando o serviço de streaming anunciou o fim de “Sense 8”.

Leia Mais: Por que as pessoas odeiam a Sophia, protagonista de #Girlboss?

Além do seriado das irmãs Wachowski, “Girlboss” é uma outra produção que não volta em 2018 e, como já foi anunciado, “House of Cards” deve fazer uma última temporada.

Não dá para ganhar sempre, né?

Abaixo, a gente separou quais produções foram canceladas e quais foram renovadas.

Canceladas

1. Girlboss

2. Gypsy

3. Haters Back Off

4. House of Cards

5. Sense8

6. The Get Down

7. The Mist

Renovadas

1. 13 Reasons Why (2ª temporada)

2. American Vandal (2ª temporada)

3. Anne With an E (2ª temporada)

4. Arrested Development (5ª temporada)

5. Atypical (2ª temporada)

7. Better Call Saul (4ª temporada)

8. Billions (3ª temporada)

9. Crazy Ex-Girlfriend (3ª temporada)

10. Dark (2ª temporada)

11. Dear White People (2ª temporada)

Leia também: 12 séries da Netflix para assistir antes de 2017 acabar

12. Designated Survivor (2ª temporada)

13. Desventuras em Série (2ª e 3ª temporadas)

14. Friends from College (2ª temporada)

15. Frontier (3ª temporada)

16. Glow (2ª temporada)

17. Greenleaf (3ª temporada)

18. Grace and Frankie (4ª temporada)

19. iZombie (4ª temporada)

20. Ingobernable (2ª temporada)

21. Love (3ª e última temporada)

22. Lucifer (2ª temporada; exibida na Netflix)

23. Mindhunter (2ª temporada)

24. O Justiceiro (2ª temporada)

25. Ozark (2ª temporada)

26. Punho de Ferro (2ª temporada)

27. Santa Clarita Diet (2ª temporada)

28. Shadowhunters (3ª temporada)

29. Shooter (3ª temporada)

30. Stranger Things (3ª temporada)

31. Star Trek: Discovery (2ª temporada)

32. The Affair (4ª temporada)

33. The Good Place (3ª temporada)

34. The OA (2ª temporada)

35. Travelers (2ª temporada)

36. Unbreakable Kimmy Schmidt (4ª temporada)

E então? Em qual lista a sua série está?