Este é o verdadeiro motivo por que Jack morre em “Titanic”

Se você alguma vez assistiu ao filme “Titanic”, sabe que não foi Leonardo DiCaprio ou Kate Winslet que brilharam na produção, mas o espaço que sobrava na porta para que Jack pudesse sobreviver. E desde que alguém reparou no espaço, uma questão foi levantada e discutida por todos: por que Rose não deixou Jack subir na porta e sobreviver?

PODE PASSAR MIL VEZES TITANIC Q EU ESTAREI AQUI LINDA VENDO TUDO DE NOVO. E SEMPRE QUESTIONO PORQ A ROSE NAO REVESOU DE FICAR EM CIMA DA PORTA, JACK PODERIA TER SOBREVIVIDO TBM 🤔🤔 pic.twitter.com/DixBjt1AiZ — 🌟Mine e MH 🌟🎈🚜 (@CintiaDBianchet) November 18, 2017

Mas, para James Cameron, diretor do filme, não é bem assim que as coisas acontecem. Em entrevista para a revista “Vanity Fair”, ele respondeu: “o script diz que Jack morre… Simples assim… Claro que foi uma decisão artística, a porta era grande o bastante para segurar a ela, e não bastante para ele… Eu acho meio besta, na verdade, ainda discutirmos sobre isso 20 anos depois. Mas mostra que o filme foi tão bem feito cativante que dói vê-lo morrer… Se ele vivesse o fim do filme seria sem sentido… O filme é sobre morte e separação; ele tinha que morrer. Era isso ou a chaminé do navio cair nele, ele ia morrer. Isso é chamado de arte, as coisas acontecem por motivos artísticos, não físicos.” contou.

Bom, ele ainda foi questionado por normalmente levar a física a sério, e ainda diz que “eu fiquei na água com aquele pedaço de madeira colocando pessoas em cima dele por mais ou menos dois dias, para ele boiar o bastante para apenas uma pessoa conseguir se manter em cima, o que significa que ela não iria ficar submersa de qualquer forma na água abaixo de dois graus e poderia sobreviver pelas três horas que demorou para o navio de resgate voltar. (Jack) não sabia que que ela seria resgatada por um bote salva-vidas uma hora depois; ele estava morto de qualquer jeito.”

O diretor revelou o real motivo para Jack morer, mas ainda há quem discorde… Inclusive depois de dois caras, dois caras enormes testaram se poderiam sobreviver…

E você? Acha que Jack tinha que morrer, ou que na verdade eles não pararam para pensar que cabiam os dois?