Este meme do Breno do BBB18 é a melhor coisa da internet hoje

O BB18 já é palco de um grande drama e ninguém mais sabe realmente o que está acontecendo, mas, além disso, há vários momentos tranquilos e de pura curtição. E um desse momentos virou o meme mais incrível de todos.

O Breno claramente se diverte fácil e chegou ao ponto de rir tanto que o Twitter transformou isso em meme. É contagiante a risada!

Olha só como o meme funciona:

E a partir daí todo mundo quis repetir, com uma história é melhor que a outra. Tem todas as situações possíveis e é inimaginável você não acabar rindo com um delas.

*eu assistindo as branquelas pela 847352538 vez* “sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela, vc mamava assim…” eu: pic.twitter.com/ISZGgZ9i5L — vitu (@depressel) February 20, 2018

– De novo Chaves? Eu já assisti tudo isso aí, todos episódios, tem mais graça não, sei todas as falas, sempre as mesmas coisas Chaves: a Eu: pic.twitter.com/HTBHC2IVYQ — Whindersson (@whindersson) February 22, 2018

*Spoiler de “La Casa De Papel”*

Aí o Arturo troca o nome da esposa e depois ver a Mônica e o Denver no cofre. Eu: pic.twitter.com/pW7AfjVAnk — La Casa de Papel Brasil (@lacasadepapelbr) February 23, 2018

eu ''não aguento mais as histórias repetidas do luan''

luan ''agt foi pra balada,voltando tinha um monte de coqueiro,falei ''a cara vamo pegar um coco desse ai e levar pro hotel pra tomar,na hr que entramos na recepção um griteiro…é proibido tirar o coco,quase fomos preso''

eu: pic.twitter.com/4nNrq2dnJT — thay · ABRACEI ❤ (@luaanjoCAFETAO) February 23, 2018

fulano: tá chapado já? eu: não fulano: a eu: pic.twitter.com/eHAqxDcccP — DOUGRAS (@dougraz) February 23, 2018

E aí? Conseguiu passar por todos sem rir?