Este são os filmes e séries que saem da Netflix em setembro de 2018

Mensalmente novos filmes e séries são inclusos na Netflix, e ao mesmo tempo, muitos títulos saem do catálogo da plataforma de streaming por fim de contratos. Em setembro de 2018 não vai ser diferente: mais de 150 produções dão adeus!

Entre os queridinhos do público, se despedem as comédias “Meninas Malvadas” e “Escolha Perfeita 2“, assim como o romance “Cartas para Julieta” .

Confira a lista completa!

Removidos em 1º de Setembro

360: A Vida É Um Círculo Perfeito

A Cartada Final

Uma Conversa Com Gregory Peck

A Corrida Da Superação

A Família Addams 2

A Felicidade Não Se Compra

A Filha Do General

A Invenção De Hugo Cabret

A Lenda Do Cavaleiro Sem Cabeça

A Ocasião Faz O Ladrão

A Princesa E O Sapo

Aeon Flux – Operação Terminus

After Porn Ends

Amor Fora Da Lei

Amor Sem Escalas

Amor Sem Fronteiras

Amores Inversos

Apertem Os Cintos, O Piloto Sumiu

Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu: 2ª Parte

Archivo 253

As Duas Faces De Um Crime

As Torres gêmeas

O Atirador

Atividade Paranormal 3

Atividade Paranormal 4

Babel

Bravura Indômita

Capital C

Capitalismo – Uma História De Amor

Cara Gente Branca

Cemitério Maldito

Chop Shop

Coconut, O Pequeno Dragão

Códigos De Defesa

Colateral

Cowboys & Aliens

Delivery

Descalços No Parque

Descendentes Do Sol (16 eps.)

Despertar Dos Mortos

DMT: The Spirit Molecule

Do Fundo Do Mar

Donnie Darko

Doutora Brinquedos: Temporada 3

Dreamgirls – Em Busca De Um Sonho

Ele Não Está Tão A Fm De Você

Entrando Numa Fria

Entrando Numa Fria Maior Ainda

Era Uma Vez No Oeste

Escobar – Paraíso Perdido

Escritores da Liberdade

Esperando pelo Super-Homem

Eu Te Amo, Cara

Fat, Sick & Nearly Dead

Feira Das Vaidades

Fuga De Alcatraz

G.I. Joe: A Origem De Cobra

Gordo, Doente e Quase Morto 2

Grease 2 – Os Tempos Da Brilhantina Voltaram

Guerra Dos Mundos

Gun

Hector E A Procura Da Felicidade

Jimmy Neutron – O Menino Gênio

Jornada Nas Estrelas – Generations

Kung Fu Elliot

Laços De Ternura

Lara Croft – Tomb Raider

Lara Croft – Tomb Raider: A Origem Da Vida

Linha Do Tempo

Vivendo Com Um Dólar

Los Punks: We Are All We Have

Loucamente Apaixonados

Love Is Now

Meninas Malvadas

Minority Report – A Nova Lei

Missão Impossível

Missão Impossível 2

Monitores Do Barulho

Na Teia Da Aranha

Nacho Libre

Nicky E O Feitiço Do Dragão

No Balanço Do Amor

Notas De Amor (4 eps.)

O Âncora: A Lenda De Ron Burgundy

O Caçador De Pipas

O Chamado 2

O Clube Das Desquitadas

O Fantasma

O Gato

O Homem Que Fazia Chover

O Imperador

O Massacre Da Serra Elétrica 2

O Melhor Lance

O Mistério De Candyman

O Núcleo – Missão Ao Centro Da Terra

O Pagamento

O Poderoso Chefão

O Poderoso Chefão: Parte II

O Poderoso Chefão: Parte III

O Terminal

O Último Golpe

O Último Mestre Do Ar

O Voo

Oggy E As Baratas Tontas: Temporada 4

Olho Por Olho

Os Dez Mandamentos

Os Fantasmas Contra-Atacam

Os Piratas

Os Rugrats E Thornberrys Vão Arrebentar

Papéis Ao Vento

Penalidade Máxima

Premonição 2

Premonição 5

Quanto Mais Idiota Melhor 2

Quatro Irmãos

Risco Duplo

Road Trip: Caindo Na Estrada

Sexta-Feira 13 – Parte VII: A Matança Continua

Shaft

Silenced

Sob O Domínio Do Mal

Soldado Do Futuro

Guerreiros no Espaço

Star Trek

Stardust: O Mistério Da Estrela

Team America: Detonando O Mundo

Terra Prometida (6 eps.)

The Search For General Tso

Top Secret! – Superconfidencial

Trocando As Bolas

Trovão Tropical

Tudo Acontece Em Elizabethtown

Turminha Paraíso

Um Golpe À Italiana

Um Novo Começo

Um Toque De Felicidade

Uma Mente Brilhante

Uma Verdade Inconveniente

Ursinhos Carinhosos – Aventuras Na Terra Do Carinho (26 eps.)

Vanilla Sky

Voley

Waffle Street

Zeitgeist Addendum

Zeitgeist: Moving Forward

Zeitgeist: The Movie

Zulu

Removidos em 02 de Setembro

Moranguinho (4 eps.)

Os Miseráveis

Removidos em 03 de Setembro

Jeruzalem

Removidos em 04 de Setembro

A Escolha Perfeita 2

A Roubada

Ted 2

The Priest’s Children

Um Natal Muito Louco 3D

Removidos em 05 de Setembro

PK

Removidos em 06 de Setembro

Busca Sem Limites

Cantando De Galo

Removidos em 07 de Setembro

Querida, Estiquei O Bebê

Removidos em 09 de Setembro

J. Edgar

ParaNorman

Removidos em 10 de Setembro

Crônicas Sexuais De Uma Família Francesa

Escola: Os Piores Anos Da Minha Vida

Jogo De Poder

Neckan

Vingança Sobrenatural

O Abutre

Removidos em 11 de Setembro

Cartas Para Julieta

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão.

Removidos em 12 de Setembro

Showroom

Removidos em 13 de Setembro

A Ilha Da Imaginação

Removidos em 14 de Setembro

Padrinhos

Removidos em 15 de Setembro

A Condenação

Amantes Eternos

Canções Do Zoo 2

Cavaleiro Dos Sonhos (12 eps.)

Crimen Con Vista Al Mar

Dr. House

From Fat to Finish Line

Generation Iron

Homens Em Fúria

Las Canciones De El Reino Infantil

O Último Cine Drive-in

Our World War (3 eps.)

OZ – Mágico E Poderoso

Pare O Casamento!

Real GOT7 (30 eps.)

Rodas 3D

Rubble Kings

Todos Estão Mortos

Waking

Removidos em 17 de Setembro

iZombie