Estreia do ‘The Voice’: Claudia Leitte canta e Ivete fica “bloqueaberta”

O reality show musical mais querido da TV brasileira está de volta. A nova temporada de “The Voice Brasil” estreou na terça (17) na Rede Globo com os mesmos técnicos da edição passada – Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos – mas com muitas novidades. Agora serão duas edições semanais, às terças e quintas-feiras, e foi implementado um botão de bloqueio, que dá aos técnicos a possibilidade de proibir que algum colega escolha um cantor.

O episódio de estreia teve até uma pegadinha com os técnicos. Logo na primeira fase de audições, a cantora Claudia Leitte foi tentar a sorte e cantou para os quatro, que não podiam vê-la. Logo nas primeiras notas de “It Hurt So Bad”, de Susan Tedeschi, Brown virou a cadeira e se surpreendeu com a cantora. Teló e Ivete foram os próximos, e depois Lulu Santos. Aprovada por todos, Claudia Leitte escolheu o time de Brown – mas claro que era apenas uma brincadeira, e ela não vai concorrer ao prêmio. Só faltava, né?

Tem como não virar a cadeira pra @ClaudiaLeitte, Brasil? ♥♥♥

Claro que as caras e bocas dos técnicos ao longo do programa todo renderam bons memes, e o Twitter foi à loucura quando Ivete ficou tão impressionada com a apresentação de Kevin Ndjana cantando Bruno Mars que disse estar “bloqueaberta”.

Ivete é a rainha das caretas e a galera dá print sem dó!

Lulu Santos também não fica atrás no quesito caretas…

Quer ver quem mais cantou na estreia desta temporada de “The Voice”? É só dar o play e decidir para quem você viraria a cadeira.

Jacira Maria Flor canta Dona Ivone Lara no #TheVoiceBrasil!

"Quando não tinha nada, eu quis

"Não me deixe só, eu tenho medo do escuro…" @vanessadamata ♫

"Começaria tudo outra vez se preciso fosse, meu amor…" ♫

