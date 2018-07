Conheça as estreias de filmes e séries na Netflix no mês de julho

Julho é o mês das férias escolares e, sabendo disso, a Netflix sempre prepara estreias de filmes e séries de TV especiais. Eles guardam para essa época do ano, alguns dos lançamentos mais bombantes.

Entre os destaques, as novas temporadas de “Anne with an E”, “Orange is the New Black”, “Bates Motel” e “Grimm”. Além disso, acontece o lançamento de “Samantha!”, a primeira comédia original brasileira da plataforma, e vale dar uma chance para “Good Girls”, seriado sobre mulheres “boas” que, cansadas das humilhações diárias, resolvem ser tornar bandidonas.

Para quem curte cinema, vale conferir “Vizinhos 2”, “Meu Passado me Condena”, “Ricki and the Flash: De Volta pra Casa”, longa estrelado por Meryl Streep, “Pixels” e “Sobrenatural: a Origem”.

Conheça todas as estreias e as sinopses oficiais!

Séries

Orange Is The New Black: Temporada 6 (27/7/2018)

A realidade agora é outra. Na nova temporada, as detentas de Litchfield vão ter que encarar duros desafios em seu novo lar: a prisão de segurança máxima.

Roman Empire: Reign of Blood: Master of Rome (27/7/2018)

Júlio César dá início a uma das maiores dinastias da história, mas logo descobre que o poder absoluto tem o seu preço.

Sugar Rush (13/7/2018)

Tempo é o principal ingrediente nesta competição frenética para ver quem prepara as sobremesas mais deliciosas.

Samantha! (6/7/2018)

Cantora e apresentadora infantil nos anos 1980, Samantha se agarra ao pouco que resta de sua fama enquanto cria planos mirabolantes para voltar ao estrelato. Com Emanuelle Araújo e Douglas Silva. Produção-executiva de Alice Braga.

Bordertown (15/7/2018)

Um detetive aceita um emprego em uma pequena cidade para passar mais tempo com a família, mas logo se vê envolvido em uma teia de assassinatos perturbadores.

Anne with an E: Temporada 2 (6/7/2018)

O mundo mágico de Anne em Green Gables expande seus horizontes com a chegada de novos personagens e lições preciosas sobre amor, perda e amadurecimento.

Good Girls (3/7/2018)

Sem dinheiro e frustradas, três mães decidem dar a volta por cima assaltando um supermercado. Mas quando o lucro é maior do que o esperado, os problemas também são.

Incríveis por Dentro (20/7/2018)

Elas podem até parecer comuns, mas escondem segredos inacreditáveis. Nestas casas extraordinárias, o normal é literalmente só fachada.

Jogos Sagrados (6/7/2018)

Baseada no romance de Vikram Chandra, esta série ambientada em Mumbai explora a corrupção no submundo da ascendente economia indiana.

Grimm: Temporada 6 (3/7/2018)

Os Wesens atacam com força total, mas Nick e seus aliados entram em ação para evitar que eles dominem a cidade.

Archer: Temporada 9 (13/7/2018)

Archer e sua turma são transportados para uma ilha e enfrentam areia movediça e canibais às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Bates Motel: Temporada 5 (10/7/2018)

Dois anos depois, Norman parece estar vivendo uma vida normal. Mas pensamentos sombrios continuam rondando sua mente…

El Chapo (Em breve)

Na terceira temporada da série, o chefe do Cartel de Sinaloa continua tentando expandir seus domínios para além do México e se tornar o narcotraficante mais poderoso do mundo.

The Comedy Lineup (3/7/2018)

Novos talentos da comédia stand-up destilam todo o seu humor em apresentações hilárias de 15 minutos. Prepare-se para morrer de rir. Várias vezes.

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2018: Freshly Brewed (6/7/2018)

Nos novos episódios de 2018, Jerry Seinfeld dá carona a 12 comediantes consagrados, incluindo Jerry Lewis, Ellen DeGeneres e Dave Chappelle.

Final Space (20/7/2018)

Nesta série de animação, um astronauta e seu amigo destruidor de planetas embarcam em uma aventura intergaláctica. Sua missão não é nada simples: descobrir onde o universo termina.



Gran Hotel: Temporada 3 (20/7/2018)

Alicia sonha em começar uma vida nova com Julio, mas seu marido controlador tem outros planos. Enquanto isso, Belén e Andrés disputam Camila.

Filmes

Minha Primeira Caçada (6/7/2018)

Com seu cinegrafista registrando cada momento, o famoso caçador Buck Ferguson embarca em uma aventura para tentar reconquistar o amor de seu filho, mas a reaproximação é mais difícil do que imaginava. Com Josh Brolin.

Ricki and the Flash: De Volta pra Casa (31/7/2018)

Ricki (Meryl Streep) sai de casa para viver o sonho do rock, mas não é muito bem-vinda quando decide voltar a fazer parte da família.

Próxima Parada: Apocalipse (13/7/2018)

Em um cenário apocalíptico, um homem atravessa os Estados Unidos em uma jornada de alto risco para reencontrar a namorada grávida. Com Theo Jones (Série “Divergente”), Kat Graham (“Vampire Diaries”) e Forest Whitaker (“Pantera Negra”, “Rogue One: Uma História Star Wars”).

Extinção (27/7/2018)

Neste suspense de ficção científica, um homem atormentado por pesadelos sobre uma invasão alienígena é forçado a enfrentar seus piores medos quando forças extraterrestres começam a exterminar os habitantes da Terra.

Meu Passado Me Condena (5/7/2018)

Fábio Porchat e Miá Mello fazem um cruzeiro de lua de mel na Europa, onde encontram seus respectivos ex-namorados, que também se casaram.

Vizinhos 2 (14/7/2018)

Com um novo bebê a caminho, Mac e Kelly decidem se mudar para o subúrbio. Mas quando a casa ao lado se torna uma república de meninas dispostas a provar que não ficam devendo nada ao universo masculino, eles só veem uma saída para conseguir vender a propriedade: convocar seu velho inimigo Teddy para resolver a situação. Com Seth Rogen, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz e Zac Efron.

Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos (14/7/2018)

Nesta história de fantasia baseada no famoso videogame, orcs e humanos precisam unir forças quando o planeta Azeroth é atacado por guerreiros de Draenor.

Duck Butter (1/7/2018)

Desiludidas com a falta de honestidade nas relações, duas mulheres decidem passar 24 horas juntas para explorar novas formas de intimidade.

Uma Repórter em Apuros (10/7/2018)

Em busca de um novo sentido na vida, uma repórter aceita se tornar correspondente de guerra no Afeganistão e redescobre seu amor pelo jornalismo. Baseado em “The Taliban Shuffle”, livro de memórias da jornalista Kim Barker. Com Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman e Alfred Molina.

Sob a Pele do Lobo (6/7/2018)

Nesta história ambientada no final do século 19, um caçador vivendo em total isolamento nas montanhas entre a Espanha e a França decide comprar uma esposa para lhe fazer companhia.

Pixels (28/7/2018)

Quando um mal-entendido leva alienígenas a atacar a Terra como nos velhos jogos de videogame, Sam e outros reis do fliperama entram em ação para salvar o dia. Com Adam Sandler, Kevin James e Peter Dinklage.

Temporada de Caza (15/7/2018)

Após dez anos separados, um experiente guia de caça e seu filho rebelde se reencontram no inóspito inverno da Patagônia, sendo forçados a confrontar sua própria capacidade de matar e perdoar.

Dope: Um Deslize Perigoso (7/7/2018)

Ao aceitar o convite para uma festa underground, um jovem estudioso de um bairro violento de Los Angeles inicia uma aventura que mudará para sempre a sua vida.

Clube dos Infiéis Honestos (19/7/2018)

Quatro amigos de infância se reencontram e descobrem que todos perderam o interesse em suas esposas. Para reacender o desejo perdido, eles resolvem criar um clube da infidelidade para realizar suas aventuras sexuais.

Sobrenatural: A Origem (2/7/3018)

Ao ajudar uma adolescente a contatar sua falecida mãe, a vidente Elise Rainier liberta um demônio que passa a atormentar a jovem.

Documentários e Especiais

Operação Enganosa (27/7/2018)

Este impactante documentário revela como a indústria multibilionária de produtos médico-hospitalares coloca diariamente em risco a vida de pacientes.

Turismo Macabro (20/7/2018)

De um lago nuclear a uma floresta assombrada, o jornalista David Farrier percorre o mundo visitando pontos turísticos inusitados e muitas vezes macabros.

Juventus: Prima Squadra: Parte B (6/7/2018)

Na segunda metade da temporada, a Juventus enfrenta duros desafios na disputa pelo campeonato italiano e para avançar na Liga dos Campeões.

Somebody Feed Phil: Segundo Prato (6/7/2018)

Phil Rosenthal continua sua divertida jornada gastronômica pelo mundo. Dublin, Veneza, Buenos Aires, Copenhague, Cidade do Cabo e Nova York são as estrelas da nova temporada.

O Diabo e o Padre Amorth (23/7/2018)

Quarenta anos após o lançamento do filme “O Exorcista”, o diretor William Friedkin recebe permissão do Vaticano para acompanhar o padre Gabriele Amorth em sua nona tentativa de exorcizar uma mulher.

Last Chance U: A vida depois da EMCC (20/7/2018)

A aclamada série é transportada para uma faculdade do Kansas onde um técnico linha-dura tenta recuperar um programa estudantil enfrentando sérios problemas.

Kids

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca (13/7/2018)

Com um problema atrás do outro, a solução para esta dupla mega bagunceira é transformar o intratável diretor da escola no Capitão Cueca.

Zoe e Raven: Temporada 2 (6/7/2018)

A preparação para o campeonato não está fácil para Zoe e o time do Campo Brilhante. Eles terão que encarar um desfalque na equipe, um incêndio misterioso e outros obstáculos.

Pato Pato Ganso (20/7/2018)

Às vésperas da temporada migratória, o ganso solteiro Peng perde o controle e acaba atingindo um bando de patos. Com uma asa quebrada e dois patinhos órfãos para vigiar, ele precisa começar sua jornada rumo ao sul – com um gato faminto na sua cola.

Luna Petúnia: De Volta à Incrivolândia: Temporada 2 (20/7/2018)

Ela está de volta com o poder de tornar possível o impossível! Junte-se a Luna e seus amigos para mais aventuras na Incrivolândia e em outros lugares.

A Pior das Bruxas: Temporada 2 (27/7/2018)

A atrapalhada bruxinha Mildred e suas melhores amigas continuam embarcando em grandes aventuras e muitas confusões na nova temporada da série.

Going for Gold (15/7/2018)

Após se mudar para a Austrália, a americana Emma monta uma equipe de cheerleaders com suas novas amigas. Será que elas vão conseguir derrotar as garotas malvadas e vencer o campeonato?