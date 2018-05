53 novos lançamentos de filmes e séries que estreiam na Netflix em junho

Muitos filmes e séries queridos e aguardados pelos fãs chegam na Netflix em junho. Para o mês, a plataforma de streaming preparou cerca de 53 novos lançamentos.

Para começar, no dia 08, “Sense8: Episódio Final” deve fazer a alegria de quem curtia a história das irmãs Wachowski. No campo dos seriados, também rolam as novas temporadas de “GLOW”, “Marvel – Luke Cage” e “Gran Hotel”.

Ama uma boa comédia ao estilo “Eu, a Patroa e as Crianças”? “Marlon”, o novo projeto do humorista Marlon Wayans, é a opção para você.

As novidades cinematográficas também estão caprichadas! Entre elas, “Vingadores: a Era de Ultron”, “Zoolander 2”, “A Bruxa” e o filme original “Alex Strangelove”.

Abaixo, confira todas as estreias e as sinopses originais.

Séries

Sense8: Episódio Final (8/6/2018)

Das criadoras de “Matrix” e “Babylon 5”, esta série segue oito desconhecidos que passam a compartilhar sentimentos e habilidades especiais enquanto tentam evitar seu extermínio.

13 de Novembro – Terror em Paris (1/6/2018)

Sobreviventes e integrantes das equipes de emergência relembram os momentos de terror, bravura e compaixão durante os ataques a Paris em 13 de novembro de 2015.

Marlon (14/6/2018)

Nesta série inspirada na própria vida de Marlon Wayans, o comediante interpreta um pai dedicado que é mais criança que seus filhos. Ainda bem que a ex-mulher está sempre por perto para salvar o dia.

Eu, Tu e Ela: Temporada 3 (1/6/2018)

Para apimentar a relação, o casal Jack e Emma contrata uma acompanhante. Tudo vai muito bem até o dia em que um deles se apaixona por ela.

Mandou Bem (Nailed It!): Temporada 2 (29/6/2018)

Confeiteiros de reputação duvidosa tentam recriar obras-primas culinárias por um prêmio de 10 mil dólares. Meio competição gourmet, meio bagunça na cozinha.

O Atirador: Temporada 3 (22/6/2018)

Na terceira temporada da série, uma revelação sobre a morte do pai de Bob Lee leva à descoberta de uma terrível conspiração muito mais próxima do que ele poderia imaginar.

Marvel – Luke Cage: Temporada 2 (22/6/2018)

Um ex-presidiário com pele indestrutível luta para limpar seu nome e salvar o bairro onde vive. Ele não queria confusão, mas a população precisava muito de um herói.

Borges: Temporada 1 (14/6/2018)

Nesta série do Porta dos Fundos, um patrão picareta foge do país e deixa a sociedade falida para quatro funcionários. Agora, para salvar a empresa e sair da lama, eles vão tentar de tudo: até mesmo abrir um canal de vídeos no YouTube.

Gran Hotel: Temporada 2 (15/6/2018)

O drama familiar continua no Gran Hotel enquanto Julio tenta solucionar mais um assassinato.

A Rainha do Sul: Temporada 2 (15/6/2018)

Teresa e Camila são forçadas a aceitar uma verdade absoluta: só pode haver uma rainha. Determinada a se livrar de Camila de uma vez por todas, Teresa faz novas alianças e decide levar pela primeira vez a disputa ao território da adversária.

The Ranch: Parte 5 (15/6/2018)

A carreira de jogador de futebol americano não dá certo para Colt, então ele volta pra casa, ajuda a tocar a fazenda e tenta aprender a viver em família novamente.

GLOW: Temporada 2 (29/6/2018)

Na Los Angeles dos anos 1980, um grupo de desajustadas encontra na luta livre uma chance para recomeçar. Uma comédia da equipe de “Orange is the New Black”.

Club de Cuervos Apresenta: A Balada de Hugo Sanchez (17/6/2018)

Hugo Sánchez, o devoto assistente pessoal de Chava Iglesias, recebe a missão de levar o Club de Cuervos à vitória na Nicarágua. Mas só se a mãe dele deixar, claro!

Unsolved: Tupac & Biggie (18/6/2018)

Com Marcc Rose e Wavyy Jonez interpretando Tupac Shakur e Biggie Smalls, esta série retrata as investigações policiais dos assassinatos de dois gigantes do rap.

Cozinhando em 4:20 (22/6/2018)

Chegou a hora de dechavar a concorrência! Josh Leyva comanda o show enquanto os cozinheiros viajam nas receitas e criam pratos capazes de saciar a larica de qualquer jurado.

Derren Brown: Miracle (22/6/2018)

Em Miracle, o mestre da ilusão psicológica aponta sua verve satírica para os curandeiros americanos e deixa a plateia de queixo caído. Nesta batalha entre o poder da cura e o poder da mente, é o público que sai ganhando.

Kiss Me First (29/6/2018)

Uma garota solitária e viciada em um jogo de realidade virtual arruma uma nova amiga que a leva a um mundo de fortes emoções e segredos sombrios.

Velvet Colección: Temporada 1 (1/6/2018)

No final dos anos 1960, a estilista Ana retorna de Nova York e decide abrir em Barcelona uma filial da loja e escola de design “Velvet”.

Versailles: Temporada 2 (15/6/2018)

Quatro anos depois, em 1671, Louis precisa enfrentar uma morte por envenenamento, a volta da amante de seu irmão Philippe e uma revolta na corte.

Filmes

Alex Strangelove (8/6/2018)

Terminando o Ensino Médio, Alex planeja perder a virgindade com sua namorada. Mas um encontro inesperado com um interessante garoto gay o leva a uma incrível jornada de autodescoberta. Com sensibilidade e bom humor, Alex Strangelove fala de amor, amizade e a busca por identidade.

Beirute (15/6/2018)

Quando um espião americano é sequestrado em Beirute, um ex-diplomata decadente retorna à cidade para negociar a troca de prisioneiros, unindo forças com uma agente da CIA para salvar seu amigo. Com Jon Hamm e Rosamund Pike.



Maktub (15/6/2018)

Nesta comédia israelense, dois pequenos criminosos de Jerusalém são os únicos sobreviventes de um ataque. Depois desse sinal divino, eles resolvem transformar em realidade os desejos que os fieis deixam no Muro das Lamentações.

O Casamento de Ali (8/6/2018)

Quando uma mentira foge ao controle, o filho de um religioso iraquiano vivendo na Austrália se vê dividido entre as obrigações familiares e os desejos de seu coração.

O Plano Imperfeito (15/6/2018)

Cansados de seus chefes insuportáveis, os assistentes Harper e Charlie têm uma ideia brilhante: bancar o cupido e fazer com que eles se apaixonem.



O Vazio do Domingo (15/6/2018)

Chiara foi abandonada pela mãe décadas atrás. Quando as duas se reencontram, a filha só tem um desejo: passar dez dias com a mãe em uma vila remota na fronteira entre a França e a Espanha. Uma história de amor, ódio e segredos surpreendentes.



TAU (29/6/2018)

Sequestrada e mantida prisioneira em uma casa futurística, a jovem Julia precisa enfrentar um avançado sistema de inteligência artificial para conseguir sobreviver.

O Casamento de Romeu e Julieta (15/6/2018)

Nesta versão bem-humorada da obra de Shakespeare, dois jovens apaixonados precisam driblar suas famílias, que torcem para times de futebol rivais.

Marvel – Vingadores: Era de Ultron (1/6/2018)

O caos se instala quando Tony Stark decide reativar um programa de defesa global, e os mais poderosos heróis da Terra precisam unir forças para deter um perigoso arqui-inimigo.

Nada a Perder – Parte 1 (29/6/2018)

Este drama biográfico relata a ascensão do controverso líder evangélico e empresário Edir Macedo.



Ashby (8/6/2018)

Novo na escola, um garoto escolhe seu vizinho ranzinza como tema de sua redação, iniciando uma inusitada amizade com um ex-assassino da CIA. Com Mickey Rourke.



Pai em Dose Dupla (9/6/2018)

Bem-intencionado e atencioso, um padrasto faz de tudo para conquistar o amor dos enteados. Mas quando o musculoso e descolado pai biológico reaparece, a vida da família vira de pernas para o ar. Com Will Ferrell e Mark Wahlberg.



A Bruxa (23/6/2018)

Nova Inglaterra, 1630. Uma família de peregrinos encontra seu novo lar perto de uma floresta. Mas será que o lugar é tão tranquilo quanto parece?

O Retorno de John Henry (9/6/2018)

Um veterano da Guerra Civil americana volta para casa e reencontra o pai distante. Mas sua esperança de uma vida tranquila é ameaçada por uma gangue violenta.



Anomalisa (16/6/2018}

O palestrante motivacional Michael se sente desanimado e isolado, até que conhece uma mulher extraordinária que reacende sua paixão pela vida.



Apenas Duas Noites (18/6/2018)

Após uma noite de sexo sem compromisso, dois jovens ficam presos em um apartamento por causa de uma nevasca e são obrigados a se conhecer melhor.



A Chefa (23/6/2018)

Esta executiva já viveu dias de glória, mas agora está falida. Suas armas para voltar ao topo? Brownies caseiros. Ela só não contava com a concorrência.



13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (30/6/2018)

Integrantes de uma equipe de segurança de elite se esforçam para salvar funcionários do Consulado dos EUA na Líbia atacados por terroristas armados.



Zoolander 2 (30/6/3018)

Uma década depois de alcançar o sucesso nas passarelas, os ícones da moda Derek (Ben Stiller) e Hansel (Owen Wilson) são convencidos a retornar à profissão, mas agora em uma missão secreta.

Documentários e Especiais

Amigos da Clínica (29/6/2016)

Quatro homens tentam reinventar a vida e retomar relações rompidas após anos de dependência química. Documentário de Elaine McMillion Sheldon, indicada ao Oscar por Heroína(s).



W. Kamau Bell: Private School Negro (26/6/2018)

Apresentador e produtor-executivo da premiada série documental da CNN “United Shades Of America”, o novo astro da comédia política faz sua estreia na Netflix com este incisivo especial de stand-up.



Um Novo Capitalismo (8/6/2018)

Empreendedores de diversas partes do mundo exploram alternativas ao capitalismo atual para viabilizar negócios lucrativos sem abrir mão do combate à desigualdade social.



Eu Sou Bolt (7/6/2018)

O campeão olímpico e ícone global Usain Bolt abre o jogo sobre seu legado no atletismo neste documentário repleto de entrevistas e imagens de arquivo.



A História de Deus com Morgan Freeman: Temporada 2 (1/6/2018)

Morgan Freeman está de volta à estrada na segunda temporada da série que explora os mistérios divinos dos mundos terrestre e espiritual.



Franco Escamilla: Por La Anécdota (6/8/2018)

O comediante de stand-up mexicano Franco Escamilla constrói suas piadas a partir de experiências da vida real. E ele está disposto a tudo para obter novo material.



Hannah Gadsby: Nanette (19/6/2018)

Em seu especial de stand-up, a comediante australiana Hannah Gadsby foge do lugar-comum e destila piadas afiadas com revelações pessoais sobre gênero, sexualidade e desafios da infância.

Para as crianças

Detetives da Natureza (8/6/2018)

O que aconteceu com o boneco de neve? Aonde foram parar todas as lagartas? Uma dupla de ursos detetives soluciona todos os mistérios da vizinhança.

As Aventuras das Harvey Street (29/6/2018)

Divirta-se com as incríveis aventuras de três grandes amigas em um lugar especial onde quem manda são as crianças.

Vera: Amigos Mágicos (15/6/2018)

O poder da amizade resolve qualquer problema, e isso é o que não falta no Reino do Arco-Íris! Ainda bem que Vera e o gato Bartleby estão sempre prontos para ajudar.

O Vazio (8/6/2018)

Após despertar em um mundo bizarro repleto de portais misteriosos, seres estranhos e monstros terríveis, três jovens unem forças para tentar voltar para casa.

A Irmã do Meio: Temporada 2 (8/6/2018)

O caos persegue Harley e a família Diaz em diversos lugares e situações, seja na viagem em família para um parque aquático, seja em um bazar na garagem de casa.

Vera: Desejos Maravilhosos (15/6/2018)

Das profundezas do oceano às montanhas mais altas, Vera e Bartleby não medem esforços para transformar qualquer desejo em realidade.

Simon: Temporada 1 (1/6/2018)

Com sua imaginação fértil, o coelho Simon procura se divertir enquanto aprende a importância de ter responsabilidade e se comunicar com os outros.

Voltron – O Defensor Lendário: Temporada 6 (15/6/2018)

Com a fronteira entre o bem e o mal cada vez mais obscura, revelações surpreendentes e disputas por poder levam Voltron a outro duelo épico.