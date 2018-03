40 filmes e séries que estreiam na Netflix em abril e você não pode perder

Continua triste porque mais de 120 títulos vão sair da Netflix em abril? Levanta essa cabeça, princesa! A plataforma de streaming preparou diversas estreias de filmes e séries para o mês que acabou de chegar.

A segunda parte de “La Casa De Papel” é a grande novidade no catálogo da plataforma. Além do seriado, estreiam o drama brasileiro “A Menina Índigo”, o filme “Cinderela” com a fada-madrinha icônica vivida por Helena Bonham Carter e o filme de terror bizarro “A Filha Do Medo“.

Confira todas as estreias da Netflix em abril!

FILMES

A Cor de Um Crime

Disponível 01/04/2018

The Amityville Horror: The Lost Tapes

Disponível 01/04/2018

Barão Vermelho – Por Que a Gente é Assim?

Disponível 01/04/2018

Filha do Mal

Disponível 01/04/2018

Deep Water

Disponível 01/04/2018

Disney – Cinderela

Disponível 01/04/2018

A 4ª Companhia

Disponível 06/04/2018

6 Balões

Disponível 6/4/2018

Órbita 9

Disponível 06/04/2018

Sun Dogs

Disponível 06/04/2018

A Caminho Da Fé

Disponível 13/04/2018

Irmãs

Disponível 15/4/2018

Todas As Razões Para Esquecer

Disponível 19/04/2018

Dude

Disponível 20/04/2018

A Menina Índigo

Disponível 20/04/2018

–

Doce Argumento

Disponível 27/4/2018

Lá Vêm Os Pais

Disponível 27/4/2018



SÉRIES

The 100

Temporada 4

Disponível 01/04/2018

Slasher: Os Culpados

Temporada 2

Disponível 01/04/2018

Gold Stars: A História Oficial da Copa do Mundo FIFA

Temporada 1

Disponível 01/04/2018

A casa de papel

Parte 2

Disponível 06/04/2018

–

My Next Guest Needs No Introduction com David Letterman: JAY-Z

Disponível 04/6/2018

Troia: A Queda de Uma cidade

Temporada 1

Disponível 06/04/2018

Perdidos no espaço

Temporada 1

Disponível 13/04/2018

–

The Walking Dead

Temporada 7

Disponível 15/04/2018

The Alienist

Temporada 1

Disponível 19/04/2018

3%

Temporada 2

Disponível 27/04/2018

–

The Letdown

Temporada 1

Disponível 21/04/2018

Happy!

Temporada 1

Disponível 26/4/2018

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Disney – O Reino Dos Primatas

Disponível 01/4/2018

Fishpeople

Disponível 01/04/2018

A História De Deus, com Morgan Freeman

Temporada 2

Disponível 16/04/05

–

Chef’s Table: Confeitaria

Disponível 13/4/2018

Mercury 13 – O Espaço Delas

Disponível 20/4/2018

Kevin James: Never Don’t Give Up

Disponível 24/4/2018

KIDS

Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso

Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca

Disponível 01/04/2018

O Poderoso Chefinho: De Volta ao Negócio

Temporada 1

Disponível 6/4/2018

O Ônibus Mágico Decola Novamente

Temporada 2

Disponível 13/4/2018

Spy Kids: Missão Crítica

Temporada 1

Disponível 20/4/2018