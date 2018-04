Confira todos os filmes e séries que estreiam na Netflix NESTA SEMANA

Se você tem mais de 20 anos, certamente, lembra de como era ir até uma locadora de vídeo. Se para muitas era uma diversão, para a maioria era um verdadeiro inferno: as horas demoradas para escolher um filme, o preço, o prazo curto para devolver, as brigas com a família… Pior ainda era chegar em casa e abrir a caixa da fita VHS (#velhas) e perceber que o filme estava ERRADO – sim, isso acontecia muito.

Para nossa sorte, em 2018, existe a Netflix e, embora, o processo de escolher a série ou o longa perfeito continue frustrante e demorado, tudo ficou mais fácil. Sem filas, sem fita trocada, sem pressa e com MUITAS NOVIDADES. Pois é, quase todos os dias tem coisa nova e boa na plataforma de streaming. Por isso, semanalmente, aqui no MdeMulher, a gente vai facilitar ainda mais a vida de todo mundo e mandar a letra de tudo de legal que deve aparecer por lá.

Para começar, na sexta-feira, dia 13, acontece a estreia de “Perdidos no Espaço”, nova versão da série homônima e um dos maiores sucessos dos anos 1960, quando sequer existia videocassete. Serão 10 episódios com a missão de recontar a saga da querida família Robinson que, no ano de 2046, acaba em um planeta muito, muito distante e começa a viver loucuras e aventuras. Promete.

Outra dica, a estreia da sétima temporada de “The Walking Dead” rola no dia 15. Para os fãs do seriado, se prepara para ver muito a cara do Negan e aquele taco de baseball 2.0.

Para quem gosta de filmes de terror, muitas opções também, viu? Só no dia 15 estreiam três! “Hungerford”, longa indie de 2014, conta a história de uma pequena cidade britânica ameaçada por forças sobrenaturais. Em “A Seita”, Jessica Alba vive uma cineasta que convence um sobrevivente de um suicídio coletivo a voltar ao lugar onde tudo aconteceu – péssima ideia, óbvio. E, finalmente, “The Darkest Dawn” sobre duas adolescentes tentando sobreviver a um planeta terra oprimido por alienígenas.

Quer algo mais leve? Invista em “Irmãs”, comédia protagonizada por Tina Fey e Amy Pohler sobre, bem, duas irmãs que resolvem recuperar o tempo perdido e curtir a vida como se não houvesse amanhã. Também chega por lá no dia 15.

Confira as melhores estreias:

11 de abril

– A Cor de um Crime

– Enrolados Outra Vez – 1ª temporada

– Shadowhunters – 3ª temporada – NOVO EPISÓDIO

– Tratamento de Choque

– Um Homem Fora de Série

13 de abril

– A Caminho da Fé (FILME ORIGINAL)

– Billions (NOVO EPISÓDIO)

– Chef’s Table: Confeitaria: 4ª temporada

– Designated Survivor – NOVO EPISÓDIO

– Eu Não Sou um Homem Fácil (FILME ORIGINAL)

– O Ônibus Mágico Decola Novamente: 2ª temporada

– Perdidos no Espaço

15 de abril

– The Walking Dead: 7ª temporada

– A Seita

– Barbie – Lago dos Cisnes

– Barbie Butterfly e a Princesa Fairy

– Barbie e as Suas Irmãs em Uma Aventura de Cavalos

– Irmãs

– Monster High – Uma Festa de Arrepiar

– Monster High: Monstros, Câmera, Ação!

– Monty Python’s Flying Circus

– The Darkest Dawn

16 de abril

A História De Deus – 2ª temporada