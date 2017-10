Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em outubro

A Netflix caprichou mesmo nos lançamentos de outubro! No mês das crianças, obviamente, vão rolar várias estreias especiais voltadas ao público infantil: entre elas, a aguardada 2ª temporada de “Stranger Things”, o filme “Frozen: Uma Aventura Congelante” e “Meus 15 Anos”, longa nacional estrelado pela Larissa Manoela.

Leia Mais: 10 filmes da Netflix pouco conhecidos que você vai amar assistir

Os novos anos de “Arrow”, “Suits”, “Criminal Minds” e “The Flash” também são alguns dos destaques e prometem fazer a alegria, também, de quem já passou dos 14 anos.

Leia Mais: Todos os filmes e séries que saem da Netflix em outubro

Abaixo, confira todos os lançamentos!

Séries

01 de Outubro

Peaky Blinders – 1ª a 3ª temporadas

Gravity Falls: Um Verão de Mistérios – 2ª temporada

Equestria Girls: Tales of Canterlot High

06 de Outubro

Suburra – 1ª temporada

Designated Survivor – 2ª temporada

ID-0 – 1ª temporada

12 de Outubro

Dynasty – 1ª temporada

13 de Outubro

Mindhunter – 1ª temporada

15 de Outubro

Criminal Minds – 12ª temporada

Os Fosters – 4ª temporada

20 de Outubro

Arrow – 5ª temporada

The Flash – 3ª temporada

Suits – 7ª temporada

27 de Outubro

Stranger Things 2 – 2ª temporada

O universo de Stranger Things 2 – Parte 1:

Filmes

12 de Outubro

Meus 15 anos

13 de Outubro

Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe

A Babá

15 de Outubro

Fala Comigo

Evereste

Frozen Fever

Frozen: Uma Aventura Congelante

Shaun, o Carneiro: O Filme

17 de Outubro

Ouro

20 de Outubro

1922

Wheelman

24 de Outubro

Ao Cair da Noite

Documentários e especiais

05 de Outubro

It was 50 Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper and Beyond

The Story of Diana – 1ª temporada

06 de Outubro

A Morte e Vida de Marsha P. Johnson

13 de Outubro

Nosso Reino

20 de Outubro

One of Us

Quando conheci El Chapo