Se você esperava que Ana Maria Braga arrancasse todas as explicações a respeito das frases de Maycon dentro do BBB19, deve ter se decepcionado com a entrevista conduzida no ‘Mais Você‘. A loira até flertou com o assunto, mas o eliminado estava tão aflito que a conversa foi basicamente sobre trivialidades.

Assim que Maycon chegou para o café da manhã, explicou que teve contato com as coisas que aconteceram do lado de fora da casa. Questionado por Ana Maria Braga, o brother apenas respondeu que “coisas foram mal interpretadas” e que ele é muito brincalhão. Nada foi dito a respeito dos comentários de maus tratos a animais, nem a suposta zoofilia e muito menos a intolerância religiosa demonstrada por Maycon no confinamento.

O brother se mostrou surpreso com a eliminação, pois se considerava forte na casa. Quando Ana Maria lhe perguntou o motivo de ter caído fora, Maycon tinha uma resposta na ponta da língua: “eu falei demais“. Concordando com o convidado, a loira relembrou o antigo ditado do peixe que morre pela boca.

Em um determinado ponto do papo, Ana Maria Braga deu aquela zoeirinha básica e brincou que Maycon estava com medo dela, pois havia se sentado bem longe. Constrangido, o eliminado puxou a cadeira para mais perto da anfitriã. Maycon também ficou bem constrangido com os VTs mostrando seus foras sucessivos na casa e suas tentativas frustradas de ficar com Elana.

Maycon ainda terá mais uma entrevista hoje nos Estúdios Globo, transmitida apenas para o site oficial do reality.