Ana Maria Braga e Louro José sempre entrevistam o eliminado do ‘BBB‘ no dia seguinte à saída do participante, mas com certeza o papo com Lucas foi um dos mais esperados pelo público. Já supondo isso, a apresentadora do ‘Mais Você‘ deixou a conversa com Lucas para o final do programa, privilegiando o game Jogo de Panelas antes. Depois de muita espera, Lucas finalmente chegou à mesa de café-da-manhã e pôde responder as perguntas sobre sua passagem na casa, o lance com Jéssica e como ficou seu noivado aqui do lado de fora.

Evitando sempre falar o nome de Jéssica (Ana Maria Braga precisava sempre perguntar se ele estava falando da sister), Lucas contou que acabou colocando uma 21ª participante pro reality show, sua noiva Ana Lúcia, e assumiu que se permitiu demais no programa. Lucas lembrou ainda que entrou no programa buscando um pouco de visibilidade para seu restaurante e para sua carreira de modelo, mas que no caso dele a exposição trouxe algo de negativo.

Após assistir às cenas de carinho com Jéssica e rever seu vídeo de apresentação (no qual sua noiva brincava falando que estaria de olho nele na casa), Lucas contou que sabia que tinha errado lá dentro do confinamento. Rapidamente Ana Maria Braga comentou que dá para entender a carência dentro do ‘BBB’, e perguntou se ele acha que Jéssica se apaixonou. “Acho que pode ter acontecido“, respondeu.

Mas será que ele se arrepende disso? Ana Maria Braga quis saber isso e Lucas revelou que não mudaria nada do que fez lá dentro a respeito de sua amizade com Jéssica, mas que se pudesse mudar algo não se permitiria tanto. E contou que ainda precisa conversar com a noiva, cara a cara.