Patrícia está aproveitando seus últimos momentos de paz antes do resultado da berlinda do ‘BBB18‘ ao lado dos também emparedados Diego e Caruso. Acompanhados de Viegas, eles passaram parte da tarde no jardim, à beira da piscina falando sobre trivialidades.

Um assunto que Patrícia acabou contando é que o relacionamento com Kaysar foi a maior prova de resistência que ela enfrentou dentro da casa, e que hoje em dia é ela que quer mais e ele diz não (o contrário do que acontecia no começo).

Em outro momento, brincando, Patrícia insinua que não sabe como que ela se misturou com esse pessoal, já que ela é do bem e eles são do mal. E explicou: “minha mãe diz que a panela só procura a tampa“.

É curioso ver os brothers usando as expressões “do bem” e “do mal” dentro da casa pois eles não fazem a menor ideia da narrativa que está sendo contada pelo programa, além de ignorarem que eles não são personagens de novela para serem divididos dessa forma. Todos ali têm profundidade. Se eles tomam para si a vilania do programa, talvez seja consciência pesada ou algo assim.