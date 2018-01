Antigamente os eliminados do ‘BBB‘ reapareciam na televisão uma semana depois numa entrevista com Faustão. Como o mundo atual exige algo mais dinâmico e ligeiro, há alguns anos a produção da Globo mudou a regra e agora os eliminados já vão no dia seguinte ser entrevistados por Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘. Foi o que aconteceu com Eva e Jorge, recém-saídos da casa mais vigiada do Brasil.

Recebidos por Cissa Guimarães e Zeca Camargo (pois Ana Maria está de férias), os dois eliminados da família Lima se esbaldaram numa bela mesa de café da manhã enquanto conversavam sobre suas participações no programa. Entre um vídeo e outro, os brothers contaram como que foi a experiência de viver um confinamento total.

Mas sempre tem que ter aquela polemiquinha, né? Cissa Guimarães puxou o assunto que todo mundo queria saber, o que eles achavam da tal polêmica recente sobre o selinho que Ayrton deu em sua filha Ana Clara. Segundo Eva, eles são uma família que se ama muito, que se protege muito, e que essa demonstração de carinho é absolutamente normal nessa família, como é em outras. A esposa de Ayrton se mostrou surpresa com a repercussão do selinho e contou que não há interesse algum nisso além de ser um ato de carinho. “É um desrespeito atacar. Falta amor para quem ataca“, finalizou Eva sobre o assunto.

Para quem não entendeu a história, a família Lima foi centro de uma polêmica nos últimos dias quando a internet se incomodou com a aproximação que Ayrton tem com sua filha, principalmente pelo selinho que ele deu na garota. O assunto repercutiu tanto que Tiago Leifert precisou conversar com os brothers em particular para explicar ao público o que estava acontecendo. Com a interferência, os membros da família Lima perceberam que o assunto tinha repercutido do lado de fora da casa.