Evangeline Lilly zoou com todos os atores da Marvel da melhor forma

Evangeline Lilly, estrela do filme “Homem-Formiga e a Vespa”, não poupou críticas aos seus colegas de trabalho homens da Marvel ao falar do quanto eles reclamam dos figurinos. Além disso, ela ainda fez um ponto extremamente válido sobre o desconforto que as mulheres passam para se vestir no dia a dia.

Durante uma entrevista para o site BackstageOL, o repórter comentou com a atriz sobre como, normalmente, os artistas odeiam as fantasias usadas pelos super-heróis. Para surpresa geral, ela disse que, na verdade, apesar de não conseguir ir ao banheiro sozinha, amou a roupa usada pela personagem dela.

“Eu ouvi super-heróis homens da Marvel reclamando dos uniformes por anos. E eu vesti o meu e comecei a trabalhar com ele e fazer as minhas coisas e pensei ‘não é tão ruim assim. Será que eu tenho o uniforme mais confortável de todo o Universo Cinematográfico Marvel (UCM)? Ou os homens não tem a vivência de estar desconfortável o tempo todo para ter uma boa aparência?’”, disse.

E, como se não estivesse claro o suficiente, ainda levantou o pé na entrevista para mostrar o salto alto absurdo que estava usando na hora. E finalizou: “Enquanto os homens reclamam, as mulheres só pensam ‘bom, é normal. Eu uso salto alto para trabalhar, então eu fico desconfortável o dia todo.’ Você se acostuma!”

Veja a entrevista completa em inglês:

“Homem-Formiga e A Vespa” chega aos cinemas em 5 de julho, e, assim como atriz, pode esperar por uma Hope Pym incrível e muito sincera.