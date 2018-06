Evaristo Costa deu a melhor ideia para não gastar no Dia dos Namorados

Evaristo Costa com certeza é um digital influencer. O ex-apresentador adora usar a própria conta no Twitter para dar dicas, conselhos e brincar com os seguidores. E, para o Dia Dos Namorados, é claro que ele quis dar uma sugestão para os followers de como economizar na hora do presente e mesmo assim mostrar todo seu lado fofo.

Ele publicou um tutorial de como não gastar e ainda arrasar! Em um vídeo rápido e sem som, ele colhe flores em um campo e depois mostra um lindo o buquê feito por ele. Ah, e ainda brincou ser mão-de-vaca e de que não há necessidade de gastar dinheiro para surpreender a pessoa amada.

Olha só que vídeo fofo!

Para quem não sabe, Evaristo é casado com Amalia Stringhini e tem duas filhas com ela, a Francesca e a Antonella.

A internet, óbvio, amou muito a prova de amor dele:

