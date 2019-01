Ex-apresentadores do ‘Video Show’ se despedem nas redes sociais

View this post on Instagram

Me lembro de correr pra TV depois do almoço nos sábados. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos e queria ver o Miguel Falabella mostrando o trabalho dos artistas e o Falha Nossa. Estive no Vídeo Show durante 11 meses apenas, entre 2015 e 2016. Pouco tempo se pensarmos que o programa ficou 35 anos no ar. Mas foi tempo suficiente pra mudar totalmente a minha vida profissional. Lá eu aprendi uma nova função pela qual me apaixonei, ser apresentadora! E como eu me diverti!!!! Como era bom passar as tardes improvisando ao lado do meu querido Ota. Como era bom saber que a gente fazia o povo rir!!!!! Uma alegria, uma satisfação. Nunca recebi tanto carinho na minha vida! A quantidade de crianças que fazia desenhos da gente na bancada e nos mandavam por cartinha… Own… Foi bonito demais, inesquecível. Obrigada a todos que estiveram no nosso puxadinho comigo! Kizzy, Lanes, Claudinha, Stella, Reginas, Sandy, Bia, Joaquim, Renata, William Rodolfo, Paty Cupello, Rixa, Aline, Marcela, Sophia, AAAAAAAGATA e tantos, tantos outros. Uma equipe maravilhosa e da qual sempre sinto saudade. Obrigada ao José (Boninho) por acreditar no meu trabalho ter me “obrigado” a entrar naquela brincadeira maravilhosa. E um obrigada especial ao meu amigo (quase parente rs) Otaviano Costa! Fomos felizes, né Otota? Enfim, foi muito bom. Obrigada #VideoShow !!!