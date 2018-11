Ex-BBB Cacau posa de biquíni e diz que está em paz com suas gordurinhas

Neste sábado (3), a ex-BBB Maria Claudia, a Cacau, postou uma foto em Miami, onde passa férias, e deu uma aula sobre amor próprio. A legenda da loira de biquíni diz tudo sobre estar de bem o corpo:

“Postando essa foto só pra dizer que eu sei do tamanho do meu corpo e eu amo ele do jeito que ele é! Não precisa ficar me avisando, eu tenho espelho and balança! Se você não gosta ou não acha bonito, tá tudo certo, é uma questão de gosto, não é mesmo? E eu to me amando assim, to feliz do meu jeito, to cuidando da minha saúde e to gostosa pra c@@@@, então respeita! É difícil entender isso? 😘 Beijos. (Nunca deixe ninguém te diminuir por nada, você é incrível do seu jeito!)”

Os fãs a encheram de elogios. Está linda e é pra se amar mesmo.