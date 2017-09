Ex-BBB Laércio é condenado a 12 anos de prisão por estupro

O ex-BBB Laércio de Moura, que participou do Big Brother Brasil 16, foi condenado a 12 anos de prisão por dois crimes: estupro de vulnerável e armazenamento de material (foto ou vídeo) contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A informação foi confirmada nessa terça-feira (12), pelo Ministério Público do Paraná.

Ele já estava preso desde o ano passado, mas só no final de agosto sua sentença foi decretada. Laércio tornou-se réu por ter mantido relações sexuais com uma menina de 13 anos.

Por lei, quando um adulto transa com um menor de 14 anos, isso é classificado como estupro de vulnerável. Mesmo que haja um suposto consentimento por parte da vítima, a Justiça entende que, antes dos 14 anos, uma pessoa ainda não está plenamente apta a concordar em transar com um adulto.

O paranaense também foi acusado de fornecer bebida alcóolica à vítima. Hoje a garota tem 17 anos e confirma os fatos.

Laércio passou a chamar a atenção da Justiça dentro da casa do BBB. Em uma conversa com Ana Paula, ele revelou – sem nenhum constrangimento – que gostava de “novinhas”. Esperto, o homem disse apenas que se envolvia com adolescentes de 17 e 19 anos, sem jamais revelar que também havia transado com uma menina menor de 14.

Na ocasião, Ana Paula foi tachada de louca e histérica por chamá-lo de pedófilo. A controvérsia dividiu opiniões e Laércio acabou eliminado do reality com 54% dos votos.

A Rede Globo não se pronunciou de maneira formal na época, mas adotou uma postura conivente. Após a eliminação, o ex-BBB participou do programa “Mais Você” e falou tranquilamente sobre o assunto, dando alguns detalhes sobre seu envolvimento sexual com adolescentes. Para explicar ao público o que é pedofilia, uma advogada foi convidada a falar sobre os pormenores da lei.

Clique AQUI para assistir a trechos do programa, que foi ao ar em 3 de fevereiro de 2016.