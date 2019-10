Ex-‘MasterChef Profissionais’ conseguiu entrar no ‘Mestre do Sabor’

O primeiro episódio do ‘Mestre do Sabor‘ já surpreendeu o público com a presença do irmão do vencedor da terceira temporada do ‘MasterChef Brasil’, mas o último programa com as seletivas às cegas trouxe mais uma surpresa oriunda do reality da Band: Raíssa, ex-participante do ‘MasterChef Profissionais‘, deu as caras agora na Globo.

O ‘Mestre do Sabor’ realizou na noite de ontem (24) sua última seletiva às cegas, ou seja, aquela etapa da competição na qual José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão provam os pratos sem ver quem preparou, tudo para formarem seus times. Mas no meio de toda a ansiedade dessa etapa decisiva, uma das participantes desse episódio chamou a atenção nas redes sociais… e olha que não foi por sua comida, e sim pelo seu histórico em outros reality shows.

Raíssa Ribeiro tem 25 anos e lembra muito bem do nhoque de sua avó. Fez faculdade de Gastronomia e terminou o curso em 2016. No ano seguinte, ficou conhecida nacionalmente por ser uma das participantes da segunda temporada do ‘MasterChef Profissionais’ da Band. Com sua garra e seu conhecimento culinário, Raíssa ficou em quarto lugar no programa, sendo eliminada nas quartas de final.

Seu prato no ‘Mestre do Sabor’, um ravióli de camarão, lagostim e tuile de bottarga, encantou os três jurados e Raíssa teve a oportunidade de escolher qual seria seu time, que no caso foi o de Leo Paixão. O pessoal nas redes sociais vibrou:

O tanto q eu sofri com Raissa e Irina fora da final do Masterchef.

Com o fim das seletivas às cegas, agora o ‘Mestre do Sabor’ entra em uma nova fase. Cada um dos chefs tem seu próprio time, e devemos ver um embate mais parecido com outros reality shows culinários. Pelo menos sabemos que a Raíssa tem experiência nisso, né?