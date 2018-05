Exibindo aliança, Príncipe Harry quebra tradição dos homens da família

Nesta terça (22), o Príncipe Harry e Meghan Markle, agora duque e duquesa de Sussex, fizeram a primeira aparição pública oficial depois do casamento real, no evento que marca o início das comemorações do aniversário de 70 anos do Príncipe Charles. E As fotos do evento mostram que Harry está quebrando mais uma tradição da família real. Ao contrário do irmão William, do pai Charles e do avô Philip, Harry está usando na mão esquerda a aliança do casamento, bem como Meghan.

Para os homens britânicos, especialmente os de alta classe social, usar aliança de casamento não é algo obrigatório. Embora haja a tradição de que as alianças de casamento da família real sejam feitas de ouro de uma mina específica do País de Gales, no casamento de William e Kate Middleton, por exemplo, apenas ela recebeu a aliança. William nunca usou.

A tradição vem de longe na família real. O Príncipe Philip, casado com a Rainha Elizabeth e pai de Charles, não usa aliança na mão esquerda.

O Príncipe Philip não usa nenhum tipo de anel – muito menos a aliança de casamento. E olha que ele é casado com a rainha!

Charles também não usa aliança – já não usava quando era casado com a Princesa Diana, e manteve a tradição com Camilla Parker Bowles.

Charles e Diana, em 1983, na Austrália. Eles haviam se casado em 1981, e Charles não usava aliança.

No evento desta terça (22) podemos ver Camilla com a aliança de casamento, mas Charles apenas com o anel da família real no dedo mínimo.

A ausência de aliança no dedo de Charles nada tem a ver com uma possível aversão a joias. Ele usa no dedo mínimo um anel de ouro com o brasão da família real. Mas nada de aliança.

O Príncipe William nunca nem colocou a aliança no dedo. Ele garante que tem aversão a joias e por isso prefere não usar. Mas Kate Middleton está lá, firme e forte, com aliança e anel de noivado no dedo.

Essa foto é de 2017 – seis anos depois do casamento de William e Kate. Ela, usa aliança e anel. Ele, nada.

A postura de Harry com relação a aliança pode simbolizar um momento mais moderno dentro das tradições da Família Real Britânica. Nada mais justo, afinal, que os dois – ou nenhum dos dois – usem a joia que simboliza a união entre o casal. Se foi exigência da noiva feminista Meghan Markle ou uma vontade dele, não sabemos. Mas achamos que é um bom sinal dos novos tempos!