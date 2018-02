Bora marcar a @brumarquezine. Será q ela vai gostar da Tattoo? Iniciando fechamento de perna estilo medieval. Gostaram do resultado? 😉Sigam no Instagram @rodrigocatuaba e @rodrigocatuabatattoo Rodrigo Catuaba usa 😎www.tudopratattoo.com.br😎 #catuabatattoo @grupoamazon @viperink #tatuaje #arte #art #follow #followme #realistictattoo #portrait #viperink #foto #photography #realism #real #rodrigocatuaba #rio #riodejaneiro #novafriburgo KWADRON @inspirationtattoo #InspirationTattoo

A post shared by Realistic Tattoo (@rodrigocatuaba) on Feb 20, 2018 at 4:15pm PST