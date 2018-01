Fã menciona Marina Ruy no Twitter e garante selfie com a atriz

Atenção à dica do dia: caso você tenha a sorte de topar com Marina Ruy Barbosa em algum lugar, não hesite em pedir uma selfie. Marina, que costuma acompanhar sua repercussão nas redes sociais e responder aos comentários (positivos e negativos) que fazem sobre ela, se mostrou das mais solícitas ao ler um tweet de uma fã.

No último dia 11, as duas estavam no mesmo restaurante, mas a garota ficou meio tímida em pedir uma foto com a atriz.

Leia Mais: Marina Ruy Barbosa estava sublime com “macacão chique” da Colcci

Foi aí que a usuária @risosamanda postou:

mt emoção estar no mesmo restaurante q a marina ruy barbosa mas nada a ver pedir pra tirar foto com ela — amanda (@risosamanda) January 11, 2018

Por sorte do destino, Marina viu a mensagem e decidiu responder Amanda na mesma hora, toda simpática:

Pede!!! — MARINA RUY BARBOSA (@mariruybarbosa) January 11, 2018

E… pronto!

muito lindaa e simpática demais, um amor ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/eMkeKqZSnA — amanda (@risosamanda) January 11, 2018

Depois, Amanda fez questão de resumir o momento em um único post, que já tem quase 40 mil likes e mais de 16 mil retweets:

como usar o twitter da maneira correta pic.twitter.com/2DgG6aclcr — amanda (@risosamanda) January 12, 2018

Muito fofas!