Fada ou deusa grega? Gio Ewbank arrasa em look para casamento

Assim como no look do festão de Marina Ruy Barbosa, Giovanna Ewbank voltou apostar num vestido fluido e em tom pastel para o casamento da melhor amiga Joana Sepreny. Ela foi madrinha na cerimônia e fez bonito com o look azul Tiffany.

O corte do modelito é simples e tem perfume de “deusa grega”, mas chama a atenção pelo decote profundo. Para arrematar a produção, Gio escolheu um colar poderoso de pedras azuis e cristais. O vestido é assinada pela estilista Barbara Bela.