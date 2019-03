A competição do BBB19 não acontece apenas dentro dos muros do Estúdios Globo, pois as torcidas do lado de fora têm uma importância enorme na repercussão e nas votações (principalmente). Infelizmente, o nível da torcida dessa temporada não está muito elevado, com uma divulgação maciça de notícias falsas sobre os brothers. Diante dessa situação, a equipe por trás do perfil de Danrley nas redes sociais soltou no Instagram oficial do brother um apelo.

Em um vídeo dividido em três partes, a equipe de Danrley, acompanhada de sua irmã, explicaram que muitos têm espalhados notícias falsas sobre o brother, principalmente torcidas de brothers “rivais”. Tudo com o intuito de queimar o participante no reality.

“Antes de compartilhar, falar qualquer coisa, pesquisem se isso é verdade”, explicou Amanda, administradora da conta do Danrley. Clarisse, a irmã do brother que até chegou a entrar na casa por um dia, explicou que muita gente tem espalhado as coisas sem nem conferir se é verdade ou não.

Confira a publicação:

Danrley é constantemente alvo de histórias na internet insinuando que ele não é “pobrinho”, usando fotos de viagens e algumas declarações supostamente ditas no programa.