Pela primeira vez na história do programa, o ‘BBB18‘ colocou uma família inteira dentro do reality show! A ideia é ter quatro pessoas de mesmo sangue dentro da casa, com o público escolhendo quem vai ficar. Calma que a gente explica!

A família Lima (composta por Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge) foi a selecionada para passar uns dias lá na casa cenográfica do Projac. No próximo domingo (28) haverá uma votação que deve eliminar dois dos integrantes da família. Os restantes continuarão no jogo e disputarão como uma única pessoa, algo parecido com o que rolou com as irmãs Pepê e Neném quando estiveram em ‘A Fazenda‘: a dupla terá direito a apenas um voto e só um participará da prova do Líder, mas a vantagem valerá para os dois.

Como estamos diante de pai, mãe, filha e sobrinho que já se conhecem há anos, obviamente rolou um entrosamento inédito para um primeiro dia de reality. Ou seja, já rolou beijo, fofoca e aquele abraço coletivo.

Assim que Tiago Leifert abriu a comunicação com a casa já mandou aquele “bem vindos” aos novos moradores, e ainda parabenizou Ayrton pois ele já tentou se inscrever no ‘BBB’ mais de dez vezes. O papo com os novos moradores foi cheio dos clichês do programa: Leifert perguntou sobre se trocar embaixo do edredom, como era tomar banho de biquíni etc.

Depois de uma brincadeira meio dinâmica de grupo em que cada um precisou falar do outro, Tiago se despediu da família Lima e iniciou para valer o ‘Big Brother Brasil’. No programa de terça-feira (23) veremos a entrada dos demais 16 competidores do ‘BBB18‘ e, claro, vamos ficar de olho.