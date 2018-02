Com a disputa ficando cada vez mais acirrada no ‘Big Brother Brasil‘, quinta-feira se torna um dia ainda mais tenso por causa da prova do líder.

Antes de começar a prova da semana, Tiago Leifert pediu para a família Lima exercer sua última função na liderança: excluir alguém da disputa, sem ser Lucas (imunizado pela eliminada Nayara). Ana Clara, sem nem pensar muito, escolheu Diego para ficar de fora.

A prova do Golfe Inclinado foi bem simples: divididos em dois grupos por sorteio, cada um dos brothers participou de uma brincadeira com uma pista inclinada de golfe, e com uma tacada eles precisavam fazer a maior pontuação possível. Na final, o vencedor de cada grupo teve três bolas e o resultado foi somado.

No grupo 1, o vencedor foi Breno que de primeira acertou a bola na maior pontuação possível e já garantiu com folga uma vaga na final. Já no grupo 2 o representante acabou sendo Ayrton. A final foi bem disputada, mas Ayrton teve mais pontos e garantiu a segunda liderança seguida.

O paredão desta semana será triplo. Além da indicação do líder e da casa, haverá uma urna após a formação do paredão. A pessoa que for sorteada poderá indicar a terceira pessoa para a berlinda. Segundo Tiago Leifert, essa reviravolta foi decidida para tirar os brothers da zona de conforto.