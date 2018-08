George e Charlotte, mais do que nunca, estão envolvidos em atividades específicas da Família Real. Quais? Andar a cavalo e a caçada de galos silvestres.

De acordo com a correspondente real Emily Andrews, na última sexta-feira (24), o príncipe mirim foi visto junto com os pais – Kate Middleton e William -, os irmãos, os primos e, claro, a rainha Elizabeth, sua bisavó, próximos ao perímetro do castelo Balmoral – local em que a família pratica tiros.

George, que tem apenas 5 anos, mostra como essa atividade de caça a galos silvestres começa a fazer parte da rotina de duques e príncipes muito cedo.

Já a pequena Charlotte está seguindo, mais uma vez, os passos da princesa Diana. Depois das aulas de dança que ela simplesmente ama fazer, assim como sua avó, agora a baixinha está andando a cavalo.

Segunda a revista “Town and Country”, Middleton disse à equestre Natasha Baker que a futura princesa já está em contato com cavalos desde de 2016 e como é essa relação entre a garotinha e os animais.

“Eu perguntei como as crianças estavam e ela disse que Charlotte está realmente gostando de cavalgar. Ela enfatizou que, apesar de não ser muito ligada ao esporte, fará de tudo para encorajar a filha”, explicou Baker.

Quem pensa que a inspiração para a pequena só vem de Diana (e que inspiração, né?) está enganado. Além da avó, a prima de William, Zara Tindall, filha da princesa Anne, é a atual campeã europeia de equitação, por exemplo.

Ninguém segura essa duplinha real, hein?