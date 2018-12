Famosas apoiam vítimas que foram abusadas sexualmente por João de Deus

View this post on Instagram

∘ Quando uma pessoa busca um cuidado espiritual e confia numa determinada pessoa ou instituição religiosa e a liderança espiritual abusa de sua fé, da vulnerabilidade de pessoas que muitas vezes estão passando por momentos muito delicados na vida, é muito grave. E quando além da manipulação de mentes através de crenças, acontecem abusos sexuais é ainda mais grave. Toda minha solidariedade às mulheres que superaram o medo, a vergonha e a dor e denunciaram quem as agrediu. Não toleramos mais essa cultura do assédio, do estupro, do abuso e violência sexual. Não nos calaremos mais. E nenhuma de nós ficará sozinha. Basta de violência. Vamos falar. Vamos gritar. Vamos nos expressar. Nossos corpos, nosso sagrado, nossas regras. Ninguém solta a mão de ninguém. #ChegaDeAbuso #ninguemsoltaamãodeninguem #mexeucomumamexeucomtodas Sempre vale a pena estar do lado da justiça, da empatia e do amor. #Deusnocomando #amem #namaste #axe Que nada abale nossa fé!