15 famosas que dominam o uso das cores da paleta ultra violeta

Sai o verde greenery de 2017, entra o ultra violeta em 2018. A Pantone anunciou o tom 18-3838, um violeta forte considerado o ponto perfeito entre o vermelho e o azul, como a cor do ano que vem.

A escolha de uma cor para cada ano é uma tradição desde 2000 e serve para guiar os projetos de decoração e as coleções de moda de todo o mundo. Como ela não será usada sozinha, uma paleta de tons derivados sempre a acompanha. No caso da ultra violeta, eles vão do lilás bem clarinho ao beterraba escuro, passando por tons azulados.

Confira as duas séries básicas da paleta ultra violeta:

Nos últimos anos, muitas famosas vêm mostrando que dominam a arte de usar as cores da paleta ultra violeta e que elas caem bem em todos os tons de pele. Veja estas 15 e se inspire para suas próximas produções!