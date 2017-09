Famosos lamentam a morte de Rogéria nas redes sociais

Rogéria morreu na noite desta segunda-feira (4), aos 74 anos. No dia 8 de agosto, a artista foi internada com infecção urinária e chegou a ir para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed-Rio, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No fim do mês, ela foi transferida para o quarto, mas, na noite desta segunda-feira, o quadro se agravou.

“O Hospital Unimed-Rio confirma o falecimento da atriz Rogéria na noite desta segunda-feira, 04/09/17, vítima de choque séptico. Rogéria, de 74 anos, estava internada na unidade desde 8 de agosto devido a um quadro de infecção urinária“, informou o estabelecimento em um comunicado oficial.

O velório acontecerá nesta terça-feira (5), no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, a partir das 11h. Às 18h, o corpo seguirá para Cantagalo, onde será realizado no enterro na quarta-feira (6).

A notícia abalou o público e também muitos famosos, que eram amigos e fãs da estrela. Nas redes sociais, eles lamentaram a grande perda e prestaram lindas homenagens à artista.

Mais uma grande Estrela no céu … #RipRogeria A post shared by @angelicaksy on Sep 4, 2017 at 7:25pm PDT

❤️ A post shared by Eliana Michaelichen (@eliana) on Sep 4, 2017 at 8:36pm PDT

A família brasileira está em luto pela perda de Rogéria. Amada por todos. Escolhi essa foto para homenagear Rogéria porque era essa a nossa relação. Eu, ouvinte de seus conselhos, atenta aos seus pensamentos e fã de sua ética, estética e de seus valores. Uma pena que nessa passagem pela vida nosso contato não tenha sido ainda maior. Sou fã para sempre. #riprogéria A post shared by Tais Araújo (@taisdeverdade) on Sep 4, 2017 at 9:21pm PDT

Ninete e Tjeta Querida amiga Adeus! A post shared by Betty Faria (@bettyfariaoficial) on Sep 4, 2017 at 7:22pm PDT

Vai mostrar todo o seu brilho lá no céu. Descanse em paz 🙏 #riprogeria A post shared by Hortencia (@hortenciamarcari) on Sep 4, 2017 at 8:02pm PDT

Rogéria se intitulava "travesti da família brasileira" e sempre fez questão de deixar clara a porção Astolfo que habitava em Rogéria, ou vice-versa. Vai fazer falta 😢 #Rogéria A post shared by ᴡᴀʟᴄʏʀ ᴄᴀʀʀᴀsᴄᴏ (@walcyrcarrasco) on Sep 5, 2017 at 2:59am PDT

Rogeria, obrigada por tudo que vc me ensinou, a ser mulher, maquilar andar de salto, a ser sexy, vc fez muitas vezes o papel da mãe que não tive. prometo vou fazer o que vc me disse sábado vou arrasar pra vc por vc Que Deus ilumine seu novo palco brilhe muito assim quando eu ver a estrela mais brilhante saberei que é vc Fique em paz desta filha que te ama muito obrigada #Rogeria ❤️😭 #RipRogeria A post shared by Rita Cadillac (@ritacadillac) on Sep 4, 2017 at 7:01pm PDT

O Céu está mais Alegre… E nossos corações um vazio imenso… Obgda Divina MESTRA @estrelissimaRogeria … Foi um Presente Beber seus ensinamentos e de sua sabedoria! Descanse em Paz! A post shared by NANY PEOPLE (@nanypeople) on Sep 4, 2017 at 6:48pm PDT

🌹 A post shared by Susana Vieira (@susanavieiraoficial) on Sep 4, 2017 at 7:59pm PDT

Vá em paz, Rainha Rogéria 😢 Que Nossa Senhora te receba ✨🙏🏼✨ Estaremos sempre aqui te aplaudindo e agradecendo por tudo! #RIPRogéria A post shared by Fafá de Belém (@fafadbelem) on Sep 4, 2017 at 7:22pm PDT

Vai continuar brilhando 🙏🏻. 😞#rogeria A post shared by Simony (@simonycantora) on Sep 4, 2017 at 7:51pm PDT

Cada susto, cada porrada no estômago que mais parece sonho. R.I.P nossa estrela alto astral A post shared by Roberta Miranda (@robertamiranda) on Sep 4, 2017 at 9:16pm PDT

Conheci a Diva há mais de 30 anos , de uma educação e elegância extraordinária. Brilhe muito como sempre brilhou querida Rogéria 💙💙 A post shared by Luiza Brunet (@luizabrunet) on Sep 4, 2017 at 8:38pm PDT

A pessoa mais cheirosa. 👏💐💐💐💐🙏Obrigada por tudo o que você me disse e não esqueço mais. Obrigada por ser exatamente o que você é. A post shared by Andreia Horta (@aandreiahorta) on Sep 4, 2017 at 7:48pm PDT

Que DEUS te receba com a mesma alegria que sempre passou para todos. Querida e amada Amiga. #RIP A post shared by Leandro Hassum (@leandrohassum) on Sep 4, 2017 at 7:30pm PDT

Rogéria, você deixará muita saudade no meu coração. Minha admiração eterna A post shared by Ana Furtado (@aanafurtado) on Sep 4, 2017 at 7:39pm PDT

repost via @instarepost20 from @anabeatriz11 #rip : Quando ninguém tinha coragem de se assumir , ele ousou ser Rogéria ! Virou energia em forma de arco-íris 🌈 🙏🙏🙏#rogeria #instarepost20💕💖💕 A post shared by Suzy Rêgo (@suzyrego) on Sep 4, 2017 at 7:38pm PDT

Rogéria.. Minha amiga. Grande Artista.. é muito, muito boa gente. Vou sentir a sua falta. A post shared by Marisa Orth (@marisaorth) on Sep 4, 2017 at 7:44pm PDT

Uma artista talentosa, premiada e determinada. Uma bela trajetória. Ultrapassou preconceitos. Fiquei triste. Que descanse em paz🙏🌹 #rogeria A post shared by Murilo Rosa (@murilorosa_oficial) on Sep 4, 2017 at 7:04pm PDT

Gratidao minha querida Rogeria.vc abriu as portas Para todas nòs.Sua essencia vai ficar e sentiremos falta do seu lindo sorriso…vc é luz R.I.P #eternarainha 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 A post shared by leacerezo (@leacerezo) on Sep 4, 2017 at 9:09pm PDT

Foto bem alegre e colorida como você gostava MINHA ESTRELA! Descanse em paz, obrigado, muito obrigado por ABRIR OS CAMINHOS PARA NÓS! 👏👏👏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by David Brazil (@davidbrazil24) on Sep 4, 2017 at 6:48pm PDT

Não da para acreditar😢 A post shared by Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@daniredetv) on Sep 4, 2017 at 7:22pm PDT

Deus te acompanhe grande estrela. Obrigada por tudo que vc fez por nós. Obrigada por tantas portas que abriu pra essa classe. Te amo pra sempre. O céu ganhou uma estrela #rogeria A post shared by Leonora Aquilla Oficial (@leonoraaquillaoficial) on Sep 4, 2017 at 6:39pm PDT

Morreu Astolfo. Rogeria sempre viva !! pic.twitter.com/Ds3D4MckVD — Serginho Groisman (@oserginho) September 5, 2017

Vou deixar aqui essas fotos divertidas com Rogéria porque é assim que me lembro dela #Rogéria 🙏🏻✨ pic.twitter.com/8PByEcvIFp — Mariana Godoy (@mariana_godoy) September 5, 2017

Mas vamos lamentar a morte da grande Rogeria , que levava seu humor e seu talento por onde passava ! Palmas para essa grande artista 👏🏻👏🏻👏🏻 — Valesca Popozuda (@ValescaOficial) September 5, 2017