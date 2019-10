Famosos prestam homenagem aos 90 anos de Fernanda Montenegro

View this post on Instagram

O que dizer quando uma grande atriz como Fernanda Montenegro completa 90 anos? Ela que tanto trouxe pras nossas artes e pro nosso pensamento, merece todos os nossos aplausos. Tive a oportunidade de contracenar com ela a primeira vez quando, ainda jovem, na Bahia, fizemos uma obra chamada “Pastores da Noite”, de Jorge Amado. Me lembro no primeiro dia, eu tremer e ficar balbuciando o texto dela como se fosse meu, sem entender exatamente como se portar diante dela! Alguns anos se passaram, a gente ficou mais próximo, nos encontramos em “Mister Brau”, "Doce de mãe " , "Beijo no asfalto" e também nos encontramos pela vida. Já a um tempo passei a chamá-la de mamãe! Primeiro, uma brincadeira com a @oficialfernandatorres falando que ia tomar sua mãe pra mim, mas hoje em dia, já com o sentido de que ela é uma das mães da nossa arte. Ela nos ilumina há tanto tempo e por isso hoje, dia que ela completa 90 anos, em sete décadas dedicadas à arte, sempre com muito profissionalismo e entrega, desejo que as gerações futuras saibam da importância da sua arte e do impacto cultural que tem sobre nós. Continuo aprendendo e me inspirando em você. Feliz aniversário, Fernanda🎂! E pra relembrar tem a entrevista dela no “Espelho” lá nos stories! #fernandafaz90