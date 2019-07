Famosos prestam homenagem e lamentam a morte de Ruth de Souza

View this post on Instagram

Ruth de Souza, Rainha… hoje e sempre. Agradeço por sua vida. Agradeço por abrir caminhos, pelos ensinamentos… Grandes aprendizados!🙏🏾♥️ Ruth de Souza partiu, aos 98 anos, na manhã deste domingo (28/07/2019). Que descanse em paz. Seu grande legado se manterá vivo! . . . * Desde pequena tive o sonho de trabalhar com Ruth de Souza e Grande Otelo. Artisticamente realizei este sonho com Ruth de Souza, graças a @gloriafperez e @jaymemonjardim, na novela "O Clone" quando atuamos como mãe (Dona Mocinha) e filha (Deusa). . Será possível conferir (em breve) seu último trabalho em cinema, no qual ela contracena – aos 98 anos – com a Rainha Zezé Motta. * * Ruth de Souza construiu uma bela e bem sucedida carreira no #teatro, #cinema e #televisão, tendo sido pioneira em todos esses campos artísticos no Brasil. A #atriz participou do Teatro Experimental do Negro – TEN, companhia responsável pela formação da primeira geração de atores negros no país. O TEN foi criado com o objetivo de valorizar a #cultura e a identidade afro-brasileiras, assim como criar novos espaços de atuação, lançando diversos nomes na #dramaturgia do país, entre eles o de Ruth de Souza. A peça de estreia do TEN e de Ruth de Souza foi "O Imperador Jones", de Eugene O'Neill, montada em 8 de maio de 1945. A peça foi encenada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Ruth de Souza tornou-se a primeira atriz negra a se apresentar nesse palco. No cinema, por sua impecável interpretação no #filme "Sinhá Moça" (1953), foi indicada ao prêmio Copa Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza. Tornou-se, assim, a primeira atriz brasileira a ter concorrido em uma premiação internacional de cinema.