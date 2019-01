Famosos prestam homenagens a Caio Junqueira nas redes sociais

Caio Junqueira, ator conhecido pelo papel em ‘Tropa de Elite‘, morreu na madrugada desta quarta-feira (23) uma semana após o acidente grave que sofreu no Aterro do Flamengo, no RJ.

Ele estava internado no Hospital Miguel Couto e iniciava uma recuperação complicada. Muitos famosos lamentaram a morte do ator e prestaram homenagens em suas redes sociais.

Veja a repercussão:

Glória Perez

Caio Junqueira, meu eterno Quidinho… pic.twitter.com/Kd3iDfdQjv — Gloria Perez (@gloriafperez) January 23, 2019

