Famosos prestam homenagens tocantes a Nara Almeida

Acordei com essa notícia tão triste..mas com a certeza que a sua missão na terra foi linda…vc ajudou muita gente a se curar, se reerguer e dar valor a vida! Vc foi o melhor exemplo de fé e amor que alguém poderia ser! Descanse em paz princesa, sentiremos falta da sua alegria e ensinamentos. 😢💗💗💗 @almeidanara

A post shared by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on May 21, 2018 at 7:08am PDT